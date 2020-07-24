Совфед одобрил закон о разграничении полномочий Росприроднадзора

"Законом устанавливается, что при осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и такого юрлица или индивидуального предпринимателя осуществляется только федеральный государственный экологический надзор", - говорится в документе.