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Совфед одобрил закон о разграничении полномочий Росприроднадзора
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий передачу на федеральный уровень экологического надзора за всеми объектами организаций, имеющих... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:31
совет федерации рф
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о разграничении полномочий Росприроднадзора

17:31 24.07.2020
360
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий передачу на федеральный уровень экологического надзора за всеми объектами организаций, имеющих хотя бы один объект негативного воздействия на окружающую среду, подлежащего федеральному контролю.
"Законом устанавливается, что при осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и такого юрлица или индивидуального предпринимателя осуществляется только федеральный государственный экологический надзор", - говорится в документе.
Данная норма позволит упорядочить проверки организаций, избежать дублирования проверок на разных уровнях.
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