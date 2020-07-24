Совфед одобрил закон о разграничении полномочий Росприроднадзора

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий передачу на федеральный уровень экологического надзора за всеми объектами организаций, имеющих хотя бы один объект негативного воздействия на окружающую среду, подлежащего федеральному контролю.
"Законом устанавливается, что при осуществлении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и такого юрлица или индивидуального предпринимателя осуществляется только федеральный государственный экологический надзор", - говорится в документе.
Данная норма позволит упорядочить проверки организаций, избежать дублирования проверок на разных уровнях.