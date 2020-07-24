Вывозной рейс из Ниццы в Москву запланировали на 1 августа

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вывозной рейс Ницца-Москва для граждан РФ запланирован на 1 августа, сообщили в посольстве России во Франции.
"Согласно графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса SBI3752 Ницца-Москва запланирован на 1 августа 2020 года в 15:25 (по местному времени)", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
Как уточняется на сайте канцелярии РФ в Вильфранш-сюр-Мер, рейс доступен только для жителей Москвы, Мордовии, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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