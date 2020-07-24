Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574880098.html
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Объем живота у мужчин на уровне пупка не должен превышать 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров, рассказала "Известиям" член Российского национального... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:17
россия
ожирение
виктор тутельян
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574740357_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ef49265805800c33434030de14570f54.jpg
https://ria.ru/20200723/1574799607.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574578216.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574740357_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ef49265805800c33434030de14570f54.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574740357_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7cbcf4af44e96cfc89996700af27dd3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574740357_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_dbfd1e428e00df8e628e5cdf0e8d78de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ожирение, виктор тутельян, российская академия наук, общество

Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение

17:17 24.07.2020
1780
© Фото : fitkiss.clubЖенщина с лишним весом
Женщина с лишним весом
© Фото : fitkiss.club
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Объем живота у мужчин на уровне пупка не должен превышать 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров, рассказала "Известиям" член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.
Все, что выше, относится к ожирению.
"Складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами, также свидетельствует об ожирении", — пояснила диетолог.
Более точным методом является биоимпедансометрия, то есть измерение состава тела на специальном приборе, благодаря которому можно точно узнать количество жира, а также мышц и жидкости. Если лишний вес находится в диапазоне от трех до пяти килограммов, то проблема, по словам Денисенко, "чисто эстетическая". Ее можно решить при помощи ограничений в питании и адекватной физической нагрузки.
Человек на весах
23 июля, 15:40
Названы самые распространенные причины ожирения
Если лишнего веса больше, то проблема медицинская и для ее решения нужна консультация врача — он определит необходимые обследования, а также откорректирует питание и физическую нагрузку. Врач, по словам Денисенко, выяснит, дефицит чего в организме привел к набору веса: например, витамина D, A, группы B, С, а также Омега-3. Кроме того часто встречаются проблемы с половыми гормонами или гормонами щитовидной железы, а также с кортизолом, пролактином или йодом.
Накануне руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу, а четверть россиян страдает ожирением. Оно, как напомнил специалист, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Девушка достает продукты из холодильника
20 июля, 09:47
Снизить калории. Диетолог назвал неожиданный продукт, помогающий похудеть
3233012
Обсудить 1
РоссияОжирениеВиктор ТутельянРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Вирус герпеса
Разработан новый метод лечения вируса герпеса
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране пригрозили США "тяжелыми последствиями" за инцидент с самолетом
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию
Коронавирус
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Жизненные показатели на мониторе
Найден способ предотвращать сердечные приступы
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-15
"Роскосмос" сообщил о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС
Паспорт гражданина Российской Федерации
Генерал ФСБ раскритиковал идею вернуть графу "национальность" в паспорт
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Норильске установили более 180 бонов для ликвидации разлива топлива
Новое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург
Возвращающихся из-за границы немцев бесплатно проверят на коронавирус
Перекати-поле во дворе дома в Пуэбло-Уэст, штат Колорадо, США
СМИ узнали об угрозе выселения для миллионов арендаторов жилья в США
Владимир Путин и Николя Саркози в Ново-Огарево
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Здание Совета Федерации РФ
Совфед поддержал введение нового дня воинской славы 9 октября
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
Геннадий Зюганов
Зюганов назвал трехдневное голосование недоразумением
Диспансеризация
Совфед разрешил давать день на диспансеризацию работнику старше 40 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева
02:58В США оспорили решение Трампа не учитывать нелегалов при нарезке округов
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
Лента новостейМолния