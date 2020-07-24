Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение

Более точным методом является биоимпедансометрия, то есть измерение состава тела на специальном приборе, благодаря которому можно точно узнать количество жира, а также мышц и жидкости. Если лишний вес находится в диапазоне от трех до пяти килограммов, то проблема, по словам Денисенко, "чисто эстетическая". Ее можно решить при помощи ограничений в питании и адекватной физической нагрузки.

Если лишнего веса больше, то проблема медицинская и для ее решения нужна консультация врача — он определит необходимые обследования, а также откорректирует питание и физическую нагрузку. Врач, по словам Денисенко, выяснит, дефицит чего в организме привел к набору веса: например, витамина D, A, группы B, С, а также Омега-3. Кроме того часто встречаются проблемы с половыми гормонами или гормонами щитовидной железы, а также с кортизолом, пролактином или йодом.