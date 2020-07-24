https://ria.ru/20200724/1574880098.html
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Объем живота у мужчин на уровне пупка не должен превышать 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров, рассказала "Известиям" член Российского национального... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:17
2020-07-24T17:17
россия
ожирение
виктор тутельян
российская академия наук
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ожирение, виктор тутельян, российская академия наук, общество
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Объем живота у мужчин на уровне пупка не должен превышать 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров, рассказала "Известиям
" член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.
Все, что выше, относится к ожирению
.
"Складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами, также свидетельствует об ожирении", — пояснила диетолог.
Более точным методом является биоимпедансометрия, то есть измерение состава тела на специальном приборе, благодаря которому можно точно узнать количество жира, а также мышц и жидкости. Если лишний вес находится в диапазоне от трех до пяти килограммов, то проблема, по словам Денисенко, "чисто эстетическая". Ее можно решить при помощи ограничений в питании и адекватной физической нагрузки.
Если лишнего веса больше, то проблема медицинская и для ее решения нужна консультация врача — он определит необходимые обследования, а также откорректирует питание и физическую нагрузку. Врач, по словам Денисенко, выяснит, дефицит чего в организме привел к набору веса: например, витамина D, A, группы B, С, а также Омега-3. Кроме того часто встречаются проблемы с половыми гормонами или гормонами щитовидной железы, а также с кортизолом, пролактином или йодом.
Накануне руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян
рассказал, что около 60 процентов россиян имеют избыточную массу, а четверть россиян страдает ожирением. Оно, как напомнил специалист, является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.