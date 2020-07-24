Россия достойно выдержала испытание коронавирусом, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия достойно прошла испытание на прочность во время пандемии Валентина Матвиенко. Россия достойно прошла испытание на прочность во время пандемии коронавируса , заявила спикер Совета Федерации

"Это было настоящее испытание на прочность, я считаю, что все мы, граждане России, сумели достойно через него пройти", сказала она на завершавшем весеннюю парламентскую сессию заседании верхней палаты.

Во многом, убеждена она, заслуга в этом принадлежит российскому обществу, благодаря слаженной реакции которого России удалось в короткие сроки остановить распространение вируса.

"Мы смогли убедиться, что в России выстроен надежный политический, экономический и социальный фундамент", - констатировала спикер СФ.

По словам Матвиенко, самому Совфеду также удалось обеспечить высокий стандарт соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, благодаря чему работоспособность сенаторов не снизилась ни в один из дней весенней сессии.

"Мы не могли себе позволить болеть, потому что мы должны были работать в напряженном режиме. Все это позволило не допустить серьезных вспышек заболевания в стенах Совета Федерации", - заявила она.