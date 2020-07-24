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Россия достойно выдержала испытание коронавирусом, заявила Матвиенко
Россия достойно прошла испытание на прочность во время пандемии коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:58
2020-07-24T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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3
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Россия достойно прошла испытание на прочность во время пандемии коронавируса
, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Это было настоящее испытание на прочность, я считаю, что все мы, граждане России, сумели достойно через него пройти", сказала она на завершавшем весеннюю парламентскую сессию заседании верхней палаты.
Во многом, убеждена она, заслуга в этом принадлежит российскому обществу, благодаря слаженной реакции которого России удалось в короткие сроки остановить распространение вируса.
"Мы смогли убедиться, что в России выстроен надежный политический, экономический и социальный фундамент", - констатировала спикер СФ.
По словам Матвиенко, самому Совфеду также удалось обеспечить высокий стандарт соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, благодаря чему работоспособность сенаторов не снизилась ни в один из дней весенней сессии.
"Мы не могли себе позволить болеть, потому что мы должны были работать в напряженном режиме. Все это позволило не допустить серьезных вспышек заболевания в стенах Совета Федерации", - заявила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.