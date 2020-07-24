Российские операторы открыли бронирование туров в Турцию

"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", - говорится в сообщении АТОР.