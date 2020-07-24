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Российские операторы открыли бронирование туров в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию: на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, с 10 августа напрямую в Анталью, сообщается на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Российские операторы открыли бронирование туров в Турцию

16:56 24.07.2020 (обновлено: 17:14 24.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию: на первую декаду августа с пересадкой в Стамбуле, с 10 августа напрямую в Анталью, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В пятницу, 24 июля, глава правительства Михаил Мишустин объявил, что принято решение о возобновлении международного авиасообщения в РФ с 1 августа. По его словам, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что Россия возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", - говорится в сообщении АТОР.
По данным ассоциации, продажи туров в Турцию открыл туроператор Coral Travel. В компании рассказали, что забронировать тур в Анталью с датой вылета 10 августа можно прямо сейчас. Цена недельного тура на двоих - 51 тысяча рублей. Размещение - в трехвездочном отеле в Аланье.
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