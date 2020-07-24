Минпромторг призвал включаться в эксперименты по маркировке заранее

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минпромторг призвал российские субъекты включаться в эксперименты по маркировке упакованной воды, туалетной воды, фото- и других товаров заранее, говорится в сообщении ведомства по итогам селекторного совещания с представителями региональных рабочих групп.
С 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке упакованной воды. Маркировка позволит защитить население от фальсифицированной продукции, а также предоставит гражданам возможность проверять легальность товаров с помощью мобильного приложения "Честный знак".
"Чем быстрее участники включатся в эксперимент, тем легче будет идти процесс. Если в ваших регионах есть такие производители, просьба донести до них эту информацию. На всех уровнях есть претензии к качеству воды, попадающей к потребителю. Есть подтвержденные ФНС данные, что около 30% проданной в прошлом году воды – неучтенная, а значит с нее не поступили налоги в бюджет. Уже принято решение, на 100% уверен, что маркировка воды станет скоро обязательной", - цитирует пресс-служба Минпромторга слова заместителя министра Виктора Евтухова.
Полный запрет на производство и импорт немаркированных фотокамер и туалетной воды в России будет введен 1 октября 2020 года, шин и покрышек - с 1 ноября 2020 года, товаров легкой промышленности - с 1 января 2021 года. "Те участники рынка, кто входит в эксперименты по маркировке заранее, проблем при введении ее обязательности практически не имеют", - отмечается в сообщении.
Замглавы Минпромторга также напомнил, что с 20 января будут маркироваться первые группы молочных товаров. Как ранее в июле сообщал Евтухов, внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года.
"Важнейшее направление нашей работы – подготовить молочную отрасль к маркировке. Эксперимент продолжается, зарегистрировано 317 производителей, 91 импортер, 394 представителя оптового звена, 4500 представителей розничного звена. Мы с Минсельхозом и бизнес-сообществом прорабатываем основные положения об утверждении правил маркировки. Они должны быть внесены в правительство до конца октября", - прокомментировал Евтухов, отметив, что в эксперимент включаются федеральные ритейлеры.