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Минпромторг призвал включаться в эксперименты по маркировке заранее
Минпромторг призвал российские субъекты включаться в эксперименты по маркировке упакованной воды, туалетной воды, фото- и других товаров заранее, говорится в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:42
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
виктор евтухов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), виктор евтухов, экономика

Минпромторг призвал включаться в эксперименты по маркировке заранее

16:42 24.07.2020
394
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВиктор Евтухов
Виктор Евтухов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Виктор Евтухов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минпромторг призвал российские субъекты включаться в эксперименты по маркировке упакованной воды, туалетной воды, фото- и других товаров заранее, говорится в сообщении ведомства по итогам селекторного совещания с представителями региональных рабочих групп.
С 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке упакованной воды. Маркировка позволит защитить население от фальсифицированной продукции, а также предоставит гражданам возможность проверять легальность товаров с помощью мобильного приложения "Честный знак".
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"Чем быстрее участники включатся в эксперимент, тем легче будет идти процесс. Если в ваших регионах есть такие производители, просьба донести до них эту информацию. На всех уровнях есть претензии к качеству воды, попадающей к потребителю. Есть подтвержденные ФНС данные, что около 30% проданной в прошлом году воды – неучтенная, а значит с нее не поступили налоги в бюджет. Уже принято решение, на 100% уверен, что маркировка воды станет скоро обязательной", - цитирует пресс-служба Минпромторга слова заместителя министра Виктора Евтухова.
Полный запрет на производство и импорт немаркированных фотокамер и туалетной воды в России будет введен 1 октября 2020 года, шин и покрышек - с 1 ноября 2020 года, товаров легкой промышленности - с 1 января 2021 года. "Те участники рынка, кто входит в эксперименты по маркировке заранее, проблем при введении ее обязательности практически не имеют", - отмечается в сообщении.
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Замглавы Минпромторга также напомнил, что с 20 января будут маркироваться первые группы молочных товаров. Как ранее в июле сообщал Евтухов, внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года.
"Важнейшее направление нашей работы – подготовить молочную отрасль к маркировке. Эксперимент продолжается, зарегистрировано 317 производителей, 91 импортер, 394 представителя оптового звена, 4500 представителей розничного звена. Мы с Минсельхозом и бизнес-сообществом прорабатываем основные положения об утверждении правил маркировки. Они должны быть внесены в правительство до конца октября", - прокомментировал Евтухов, отметив, что в эксперимент включаются федеральные ритейлеры.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Виктор ЕвтуховЭкономика
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