Минпромторг призвал включаться в эксперименты по маркировке заранее

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минпромторг призвал российские субъекты включаться в эксперименты по маркировке упакованной воды, туалетной воды, фото- и других товаров заранее, говорится в сообщении ведомства по итогам селекторного совещания с представителями региональных рабочих групп.

С 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке упакованной воды. Маркировка позволит защитить население от фальсифицированной продукции, а также предоставит гражданам возможность проверять легальность товаров с помощью мобильного приложения "Честный знак".

"Чем быстрее участники включатся в эксперимент, тем легче будет идти процесс. Если в ваших регионах есть такие производители, просьба донести до них эту информацию. На всех уровнях есть претензии к качеству воды, попадающей к потребителю. Есть подтвержденные ФНС данные, что около 30% проданной в прошлом году воды – неучтенная, а значит с нее не поступили налоги в бюджет. Уже принято решение, на 100% уверен, что маркировка воды станет скоро обязательной", - цитирует пресс-служба Минпромторга слова заместителя министра Виктора Евтухова

Полный запрет на производство и импорт немаркированных фотокамер и туалетной воды в России будет введен 1 октября 2020 года, шин и покрышек - с 1 ноября 2020 года, товаров легкой промышленности - с 1 января 2021 года. "Те участники рынка, кто входит в эксперименты по маркировке заранее, проблем при введении ее обязательности практически не имеют", - отмечается в сообщении.

Замглавы Минпромторга также напомнил, что с 20 января будут маркироваться первые группы молочных товаров. Как ранее в июле сообщал Евтухов, внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года.