Полигон "Аннино" в Подмосковье рекультивировали

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полигон твердых отходов "Аннино" в Рузском округе Московской области рекультивировали с опережением на пять месяцев, сообщили на сайте телеканала Полигон твердых отходов "Аннино" в Рузском округе Московской области рекультивировали с опережением на пять месяцев, сообщили на сайте телеканала "360".

По словам министра экологии региона Дмитрия Куракина, восстановленная территория свалки выстояла перед мощными ливнями, а значит, работа была выполнена качественно.

На первый взгляд рекультивация полигона казалась не очень сложной задачей, однако в период работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами", — заявил он.

Например, полигон вышел за границы землеотвода. По этой причине около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать, меняя геометрию зоны.

Работы осложнялись аномальными погодными условиями. Техника не могла работать на полную мощность из-за теплой зимы, еженедельных ливней весной и летом, сопровождающихся выпадением до месячной нормы осадков.

Во время изысканий выяснилось, что полигон "Аннино" превысил границы участка. В связи с этим правительство Подмосковья выкупило соседние территории с отходами, а потом провело рекультивацию и там.

Закрытие объекта улучшит условия жизни и здоровье более 62 тысяч человек. Перед этим необходимо выполнить основную задачу, связанную с биогазом, — получение нормальной концентрации на границе полигона в соответствии с допустимыми нормами.