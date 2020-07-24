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Полигон "Аннино" в Подмосковье рекультивировали
Полигон твердых отходов "Аннино" в Рузском округе Московской области рекультивировали с опережением на пять месяцев, сообщили на сайте телеканала "360". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:42
новости подмосковья
дмитрий куракин
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дмитрий куракин, московская область (подмосковье), экология

Полигон "Аннино" в Подмосковье рекультивировали

16:42 24.07.2020
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© Министерство экологии и природопользования Московской областиРекультивация полигона Аннино в Рузском округе Московской области
Рекультивация полигона Аннино в Рузском округе Московской области
© Министерство экологии и природопользования Московской области
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полигон твердых отходов "Аннино" в Рузском округе Московской области рекультивировали с опережением на пять месяцев, сообщили на сайте телеканала "360".
По словам министра экологии региона Дмитрия Куракина, восстановленная территория свалки выстояла перед мощными ливнями, а значит, работа была выполнена качественно.

На первый взгляд рекультивация полигона казалась не очень сложной задачей, однако в период работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами", — заявил он.

Например, полигон вышел за границы землеотвода. По этой причине около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать, меняя геометрию зоны.
Работы осложнялись аномальными погодными условиями. Техника не могла работать на полную мощность из-за теплой зимы, еженедельных ливней весной и летом, сопровождающихся выпадением до месячной нормы осадков.
Во время изысканий выяснилось, что полигон "Аннино" превысил границы участка. В связи с этим правительство Подмосковья выкупило соседние территории с отходами, а потом провело рекультивацию и там.
Закрытие объекта улучшит условия жизни и здоровье более 62 тысяч человек. Перед этим необходимо выполнить основную задачу, связанную с биогазом, — получение нормальной концентрации на границе полигона в соответствии с допустимыми нормами.
Полигон "Аннино" работал 40 лет — с 1976 по 2016 год. Объем захороненных отходов — больше 900 тысяч тонн. Масштабная рекультивация стартовала в 2019 году. На полигоне установили конструкции, которые препятствуют выходу свалочного газа. Также там сделали системы сбора и отведения фильтрата, построили подпорную стенку. Об этом рассказал член научно-технического совета минэкологии региона Илья Островкин.
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Новости ПодмосковьяДмитрий КуракинМосковская область (Подмосковье)Экология
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