"Мусорной" темой в Ленобласти займется бизнес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение экологическому блоку организовать конкурс бизнес-проектов, предлагающих региону переработку мусора. Победителям предложат оборудованную коммуникациями площадку для строительства, а также стабильную поставку сырья.

. "Мусорный" вопрос в Ленинградской области давно остро стоит. Несмотря на то, что регион еще в 2019 году провел мусорную реформу, из-за соседства с мегаполисом, очень много вопросов связанных с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) остались незакрытыми. В связи с этим в регионе решили разработать закон, который будет регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов

Мнение экспертов

По словам губернатора Ленинградской области, "мусорным" вопросом власти региона занялись чуть меньше года. За это время в области смогли выстроить систему тарифов и вывоза мусора. В настоящий момент идет работа по определению системы вывоза медицинских отходов.

"Года еще не прошло, что эти полномочия пришли на уровень губернатора. Дайте нам время, мы наведем здесь порядок", - сказал Дрозденко.

Кроме того, как пояснил губернатор Ленобласти, в планах у региональных властей прекратить работу всех полигонов на территории региона за три года - к 2023 году. За это время власти области должны будут решить дальнейшую судьба отходов при условии, что помимо реализации мусора региона, в Ленобласть свозят ТКО из Санкт-Петербурга.

При этом глава Ленобласти отметил, что чтобы работа по решению "мусорного" вопроса пошла быстрее, необходимо обратиться к знатокам, которые в сентябре смогут подать свои бизнес-проекты на конкурс.

Отбирать лучшие решения будет конкурсная комиссия, в которую войдут члены экологического совета. Эксперты оценят безопасность технологии и глубину переработки отходов, а члены инвестиционного совета - качество бизнес-плана, рентабельность и сроки реализации проектов.

"Победителям конкурса регион готов предложить площадки для строительства, оборудованные коммуникациями, и стабильную поставку сырья. На сегодняшний день речь идет о выборе технологии переработки, подразумевающей экологическую безопасность и соблюдение всех соответствующих нормативов", - подытожил Александр Дрозденко.

Логистика

Вместе с поиском путей решения утилизации мусора, областные власти намерены еще более строго отслеживать передвижение отходов по области. Для этого в прорабатываемом законе будут закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.

Планируется, что законопроект позволит внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов, которые должны будут иметь все легальные перевозчики мусора. Для этого в QR-код планируется "зашить" подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспортных средств, везущих отходы. Для этого Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность обеспечения сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением мусора. Разработать технологическое решение поручено комитету цифрового развития совместно с Комитетом государственного экологического надзора.

"Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны быть закрыты", — заявил Дрозденко на совещании, посвященном подготовке соответствующего законопроекта.

Помимо этого, в области планируются повысить суммы штрафов, так, за несанкционированную транспортировку и размещение отходов планируется увеличение штрафов до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц.

Губернатор Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия проведения открытого конкурса, который определит возможные технологии мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия должна оценить безопасность технологии, глубину переработки отходов, а также качество бизнес-проекта, рентабельность и сроки его реализации.