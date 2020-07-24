Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Ростеха"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому госкорпорация " Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому госкорпорация " Ростех " сосредоточит под своим управлением всю отрасль боеприпасов и спецхимии, включая подведомственные Минпромторгу предприятия.

Действующая редакция закона о "Ростехе" не позволяет госкорпорации осуществлять полномочия собственника имущества федеральных казенных предприятий (ФКП). Закон наделяет "Ростех" отдельными такими полномочиями на переходный период до завершения акционирования предприятий. Принятие документа повысит эффективность отрасли боеприпасов и спецхимии за счет интеграции подведомственных Минпромторгу ФКП в "единый контур управления" госкорпорации.

Основной смысл закона состоит в объединении разработчиков и производителей боеприпасов под единым управлением, пояснял ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов . Такая интеграция, по его словам, повысит эффективность этих ФКП и будет способствовать их гражданской диверсификации. Планируется, что в течение полутора лет прекратится субсидирование деятельности этих предприятий, отмечал замминистра.

По его словам, сегодня 14 федеральных казенных предприятий, два ФГУПа и одно акционерное общество, находящиеся в ведении Минпромторга, составляют около 25-30% от общего количества предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии. Все остальные входят в "Ростех", сообщил Морозов.