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Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Ростеха"
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому госкорпорация "Ростех" сосредоточит под своим управлением всю отрасль боеприпасов и спецхимии,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:17
россия
александр морозов
совет федерации рф
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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россия, александр морозов, совет федерации рф, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Ростеха"

16:17 24.07.2020
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Логотип компании Ростех
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Логотип компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому госкорпорация "Ростех" сосредоточит под своим управлением всю отрасль боеприпасов и спецхимии, включая подведомственные Минпромторгу предприятия.
Действующая редакция закона о "Ростехе" не позволяет госкорпорации осуществлять полномочия собственника имущества федеральных казенных предприятий (ФКП). Закон наделяет "Ростех" отдельными такими полномочиями на переходный период до завершения акционирования предприятий. Принятие документа повысит эффективность отрасли боеприпасов и спецхимии за счет интеграции подведомственных Минпромторгу ФКП в "единый контур управления" госкорпорации.
Основной смысл закона состоит в объединении разработчиков и производителей боеприпасов под единым управлением, пояснял ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов. Такая интеграция, по его словам, повысит эффективность этих ФКП и будет способствовать их гражданской диверсификации. Планируется, что в течение полутора лет прекратится субсидирование деятельности этих предприятий, отмечал замминистра.
По его словам, сегодня 14 федеральных казенных предприятий, два ФГУПа и одно акционерное общество, находящиеся в ведении Минпромторга, составляют около 25-30% от общего количества предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии. Все остальные входят в "Ростех", сообщил Морозов.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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РоссияАлександр МорозовСовет Федерации РФРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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