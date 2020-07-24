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Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста таможенников
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе для таможенников. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:17
совет федерации рф
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совет федерации рф, общество

Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста таможенников

16:17 24.07.2020
343
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе для таможенников.
Изменения коснутся сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующих составов.
Для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов таможенной службы срок предельного возраста увеличится с 50 до 55 лет, для майоров, подполковников, полковников - с 55 до 60 лет; для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, действительных государственных советников - с 60 до 65 лет.
Для сотрудников таможенных органов, с которыми заключен контракт о службе до дня вступления закона в силу до 1 июля 2023 года, сохраняется право на увольнение по "старому" предельному возрасту.
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