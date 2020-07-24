Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста таможенников

Для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов и капитанов таможенной службы срок предельного возраста увеличится с 50 до 55 лет, для майоров, подполковников, полковников - с 55 до 60 лет; для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, действительных государственных советников - с 60 до 65 лет.