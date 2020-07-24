ВТБ: Велобайк перечислит средства на благотворительность

"Совместно с партнерами мы пришли к решению удвоить сумму пожертвования, собранную в ходе "Доброго велозаезда”. Социальная ответственность – ключевой элемент корпоративной культуры банка. Важной задачей для нас является развитие бренда ВТБ как социально-ответственного финансового института, поэтому мы стремимся реализовывать интересные и эффективные благотворительные инициативы в рамках наших флагманских проектов, таких как “Велобайк”", - сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.