ВТБ: Велобайк перечислит средства на благотворительность

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Велобайк, являющийся дочерней компанией банка ВТБ, перечислит 500 тысяч рублей, собранные в рамках Московского велофестиваля, в благотворительный фонд "Клуб добряков", сообщает пресс-служба банка.
"Частью прошедшего Московского велофестиваля стала благотворительная акция "Добрый велозаезд" в поддержку фонда помощи людям с тяжелыми заболеваниями "Клуб добряков". Участники должны были зарегистрироваться на сайте mosvelofest.ru, установить мобильное приложение-трекер и проехать не менее 16 километров в период с 11 по 19 июля. За каждого пользователя, преодолевшего необходимую дистанцию на велосипеде, Велобайк обязался перевести 50 рублей в благотворительный фонд помощи больным людям. Всего в акции приняли участие более 5 тысяч человек, по итогам "Доброго велозаезда" удалось собрать для фонда 250 тысяч рублей.
Однако банк решил удвоить эту сумму.
"Совместно с партнерами мы пришли к решению удвоить сумму пожертвования, собранную в ходе "Доброго велозаезда”. Социальная ответственность – ключевой элемент корпоративной культуры банка. Важной задачей для нас является развитие бренда ВТБ как социально-ответственного финансового института, поэтому мы стремимся реализовывать интересные и эффективные благотворительные инициативы в рамках наших флагманских проектов, таких как “Велобайк”", - сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
По словам президента общественного проката Велобайк Максима Акимова, каждый год Велобайк и банк ВТБ активно принимают участие в городских праздниках, совместно с правительством Москвы продолжают развивать велокультуру.
"Нам отрадно, что и в этом году мы смогли не только поддержать спортивное мероприятие, но и оказать материальную поддержку подопечным благотворительного фонда", - отметил Максим Акимов.
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Московский велофестиваль проходит при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры города Москвы. Генеральными партнерами мероприятия выступают городская служба велопроката "Велобайк" и банк ВТБ. Проект общественного проката "Велобайк" существует уже 7 лет, являясь частью общебанковской программы ВТБ "Спортивная страна".