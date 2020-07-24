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В ЦБ уточнили, когда будет эффект от смягчения денежно-кредитной политики
Смягчение денежно-кредитной политики, которое проводит сейчас ЦБ, будет оказывать влияние на экономику РФ только в 2021 году, сообщила в пятницу глава... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:01
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ уточнили, когда будет эффект от смягчения денежно-кредитной политики

16:01 24.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Смягчение денежно-кредитной политики, которое проводит сейчас ЦБ, будет оказывать влияние на экономику РФ только в 2021 году, сообщила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В то же время, нынешнее смягчение денежно-кредитной политики будет во многом оказывать влияние на динамику инфляции и экономики в целом в следующем году. Таким образом компенсируя эффект предстоящей бюджетной консолидации", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"При этом подчеркну, что запланированный правительством полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года является принципиально важным не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике и, соответственно, эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - добавила глава ЦБ.
"Что касается платежного баланса, то мы прогнозируем небольшое положительное сальдо по счету текущих операций в 2021-22 годах, на уровне 2-3 миллиардов долларов США. Это значительный пересмотр прогноза по сравнению с апрелем, когда предполагался переход сальдо счета текущих операций в отрицательную область", - заключила она.
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Россияключевая ставкаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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