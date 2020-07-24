В ЦБ уточнили, когда будет эффект от смягчения денежно-кредитной политики

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Смягчение денежно-кредитной политики, которое проводит сейчас ЦБ, будет оказывать влияние на экономику РФ только в 2021 году, сообщила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В то же время, нынешнее смягчение денежно-кредитной политики будет во многом оказывать влияние на динамику инфляции и экономики в целом в следующем году. Таким образом компенсируя эффект предстоящей бюджетной консолидации", - заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"При этом подчеркну, что запланированный правительством полный возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года является принципиально важным не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике и, соответственно, эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики", - добавила глава ЦБ.