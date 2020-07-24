ЦБ может снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании

"Возможно, есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Насколько можно будет им воспользоваться, мы будем смотреть, исходя из того, как будет развиваться ситуация в экономике, будем оценивать все поступающие данные", - сказала она, отвечая на вопрос, вероятно ли очередное снижение ставки на сентябрьском заседании.