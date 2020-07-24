Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574873307.html
ЦБ может снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании
ЦБ РФ не исключает возможности снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании, будет оценивать ситуацию в экономике, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:59
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b191d20adbf8712f4198f5fd99ce8968.jpg
https://ria.ru/20200724/1574830456.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b191d20adbf8712f4198f5fd99ce8968.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_c4d7c3a43c0cd3b0869dbd1384dbedfc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_99b73914017a446c8d89226a2975ae75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ может снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании

15:59 24.07.2020
313
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не исключает возможности снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании, будет оценивать ситуацию в экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Возможно, есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Насколько можно будет им воспользоваться, мы будем смотреть, исходя из того, как будет развиваться ситуация в экономике, будем оценивать все поступающие данные", - сказала она, отвечая на вопрос, вероятно ли очередное снижение ставки на сентябрьском заседании.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
Экономический анализ
Вчера, 01:52
Эксперты дали прогноз, касающийся ставок по вкладам к концу года
500007
Обсудить 0
ключевая ставкаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ уточнили, когда будет эффект от смягчения денежно-кредитной политики
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Талия Хабриева
Хабриева подтвердила заседание рабочей группы по Конституции 30 июля
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико
Золотой слиток
Цена золота приблизилась к историческому максимуму
Пассажирский самолет Boeing 777
Норвегия вводит карантин для прибывающих из Испании
Здание Центрального банка России
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку до 4,25%
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение о возобновлении авиасообщения
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала главный принцип в решениях по открытию границ
Здание Центрального банка РФ
Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
Попов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Путин попросил доложить о переговорах по поездкам за границу
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал действия США против иранского авиалайнера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
Лента новостейМолния