https://ria.ru/20200724/1574873307.html
ЦБ может снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании
ЦБ РФ не исключает возможности снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании, будет оценивать ситуацию в экономике, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:59
2020-07-24T15:59
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика