https://ria.ru/20200724/1574873153.html
Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году
Банк России допускает, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:58
2020-07-24T15:58
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296187_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_c9ef170b090fee51ec9a020aaddc56bd.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296187_0:0:3024:1702_1400x0_80_0_0_c9ef170b090fee51ec9a020aaddc56bd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296187_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_76bd939fee9f42466932b066c5558a68.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296187_443:0:2491:2048_1400x0_80_0_0_7f89c14470e47767734231a7429daad1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика