Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году

"Мы допускаем, что такой потенциал сохраняется. Мы будем оценивать ситуацию, исходя из тех данных, которые мы будем получать из тех процессов, которые происходят. Здесь очень много пока неопределенностей… Поэтому есть этот потенциал, какой он, это требует детального анализа, детальной оценки с учетом того, как будет развиваться ситуация", - ответила Набиуллина на вопрос, видит ли ЦБ потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 году.