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Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году
Банк России допускает, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:58
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в 2020 году

15:58 24.07.2020
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России допускает, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы допускаем, что такой потенциал сохраняется. Мы будем оценивать ситуацию, исходя из тех данных, которые мы будем получать из тех процессов, которые происходят. Здесь очень много пока неопределенностей… Поэтому есть этот потенциал, какой он, это требует детального анализа, детальной оценки с учетом того, как будет развиваться ситуация", - ответила Набиуллина на вопрос, видит ли ЦБ потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 году.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Россияключевая ставкаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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