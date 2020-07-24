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В МИД прокомментировали решение о возобновлении авиасообщения
Решение правительства о возобновлении международного авиасообщения позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа, заявляют в консульском... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:56
михаил мишустин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
татьяна голикова
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), татьяна голикова, москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, в мире

В МИД прокомментировали решение о возобновлении авиасообщения

15:56 24.07.2020
589
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решение правительства о возобновлении международного авиасообщения позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа, заявляют в консульском департаменте МИД РФ.

"Это решение также позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа",- говорится в сообщении, размещенном на странице консульского департамента МИД РФ в Facebook.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Михаил МишустинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Татьяна ГоликоваМоскваМосковская область (Подмосковье)Ростов-на-ДонуВ мире
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