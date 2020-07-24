https://ria.ru/20200724/1574873037.html
В МИД прокомментировали решение о возобновлении авиасообщения
Решение правительства о возобновлении международного авиасообщения позволит ускорить возвращение российских граждан из-за рубежа, заявляют в консульском... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:56
2020-07-24T15:56
михаил мишустин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
татьяна голикова
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
в мире
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1
москва
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), татьяна голикова, москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, в мире