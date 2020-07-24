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Совфед одобрил закон о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, направленный на совершенствование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:54
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Совфед одобрил закон о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации

15:54 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, направленный на совершенствование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт.
Отсутствие эффективного механизма по выводу объектов электроэнергетики из эксплуатации снижает надежность энергосистемы РФ, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей, считают законодатели.
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Решение о выводе из эксплуатации или о направлении собственнику требования о приостановке такого вывода будет приниматься отдельно в отношении каждой линии электропередачи, оборудования или устройства каждого объекта электроэнергетики или электросетевого хозяйства. Причем приостановка вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого запрещается, за исключением случаев, установленных правительством РФ.
Собственник, если его объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго России, туда же поступит и рекомендация "Системного оператора ЕЭС". Министерство будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции.
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Собственникам электростанций придется согласовывать их вывод (полный или частичный) с "Системным оператором" и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей, поясняли ранее РИА Новости в Минэнерго.
Также "Системный оператор" может провести конкурс на выбор генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации), а регулятор энергорынков - "Совет рынка" – должен будет просчитать экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официальной публикации.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
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