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https://ria.ru/20200724/1574872665.html
Azur air готова возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
Авиакомпания Azur air готова возобновить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_687a6f695797c096b0db4af49a15c4f4.jpg
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туризм, новости - туризм, azur air, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, ростов-на-дону, общество

Azur air готова возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

15:49 24.07.2020 (обновлено: 15:51 24.07.2020)
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CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur air готова возобновить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Авиакомпания Azur air готова к возобновлению международных полётов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан", - сказала собеседница агентства.
"Ожидаем постановление правительства РФ о возобновлении международного сообщения и распоряжение ФАВТ (Росавиации - ред.) с конкретными условиями возобновления международного сообщения", - продолжила она.
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