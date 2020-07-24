Azur air готова возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

"Авиакомпания Azur air готова к возобновлению международных полётов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан", - сказала собеседница агентства.