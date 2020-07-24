https://ria.ru/20200724/1574872665.html
Azur air готова возобновить рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
Авиакомпания Azur air готова возобновить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:49
2020-07-24T15:51
туризм
туризм
новости - туризм
azur air
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
ростов-на-дону
общество
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анталья (провинция)
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_687a6f695797c096b0db4af49a15c4f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, azur air, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, ростов-на-дону, общество