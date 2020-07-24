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Совфед одобрил закон о внесудебном банкротстве
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий c 1 сентября 2020 года внесудебный порядок признания граждан банкротами и предусматривающий бесплатность... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:43
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о внесудебном банкротстве

15:43 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий c 1 сентября 2020 года внесудебный порядок признания граждан банкротами и предусматривающий бесплатность данной процедуры для них.
Документ предоставляет гражданину, общий долг которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей, право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. Но для этого в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.
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Подать заявление гражданин сможет только через многофункциональный центр, который в течение одного дня должен проверить сведения, касающиеся исполнительного производства, с использованием банка данных Федеральной службы судебных приставов. И если все в порядке, то МФЦ в течение трех рабочих должен разместить информацию об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. При подаче заявления гражданин будет обязан представить и список всех известных ему кредиторов.
Со дня включения в реестр сведений о возбуждении внесудебного банкротства вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей, за рядом исключений. Одновременно прекращается и начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Но это не касается, например, долгов по алиментам и возмещения морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью.
В течение всей процедуры внесудебного банкротства, на которую отводится полгода, гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. И если через шесть месяцев ни у кого нет никаких претензий, человек становится банкротом по закону, а его долги признаются безнадежными к взысканию.
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