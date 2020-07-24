В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 74

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Пять пациентов с подтвержденной Пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 74, сообщает облправительство.

По состоянию на 24 июля в Ивановской области зарегистрированы 6222 случая коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 50 диагнозов. Из новых случаев 32 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 13 человек заразились после контакта с ранее заболевшими. Также два заболевших человека прибыли в регион из Санкт-Петербурга Ижевска , трое были выявлены без симптомов при тестировании перед госпитализацией.

В стационарах с коронавирусом сейчас находятся 475 человек, в том числе на койках с кислородом - 156 человек. На аппаратах ИВЛ - восемь пациентов.

"Статистика летальности за сутки пополнилась пятью случаями... В целом в регионе 74 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. В официальную статистику за сутки вошли данные по пациентам 69 лет и 64 лет из Кинешмы , 70 лет из Шуйского района , 63 лет из Тейкова и 71 года из Иванова", - говорится в сообщении.

На брифинге с журналистами директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин выделил летальный случай с последним пациентом.

"Пациент буквально несколько дней лечился амбулаторно, его состояние улучшалось, был активен. Затем состояние резко ухудшилось, он вызвал скорую помощь, медики спасти его не смогли", - приводит слова Фокина облправительство.

За сутки выписаны 108 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4618 пациентов с подтвержденным COVID-19.