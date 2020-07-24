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Ученые предложили необычный способ добычи редкоземельных металлов
Российские ученые из Сибирского федерального университета разработали новый вид сорбента для сбора редкоземельных металлов из золы и вулканических отложений. Он РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:16
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РИА Новости
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биология, химия, земля - риа наука, открытия - риа наука, сибирский федеральный университет

Ученые предложили необычный способ добычи редкоземельных металлов

16:11 24.07.2020 (обновлено: 17:16 24.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкДействующая фумарола на вулкане Менделеева но острове Кунашир
Действующая фумарола на вулкане Менделеева но острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские ученые из Сибирского федерального университета разработали новый вид сорбента для сбора редкоземельных металлов из золы и вулканических отложений. Он изготовлен на основе биокремнезема из рисовой шелухи. Результаты исследования опубликованы в журналах Analytical Methods и Separation Science and Technology.
Редкоземельные элементы (РЗЭ), или редкие земли широко востребованы в производстве современной электроники, лазеров, супермагнитов, электрокаров, сверхпроводников, в металлургии и медицине. В природе редкие земли встречаются в рассеянном виде в форме оксидов, и это существенно осложняет их добычу в промышленных масштабах.
"Самым крупным экспортером редких земель в наше время выступает Китай, там сосредоточена большая часть мировых запасов. Очевидно, что для развития отечественной промышленности, в частности, металлургии и космической отрасли, желательно развивать собственные ресурсы", — приводятся в пресс-релизе СФУ слова одного из авторов исследования Ольги Буйко, младшего научного сотрудника лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов.
В настоящее время все больше внимания уделяется альтернативным источникам РЗЭ, один и которых — лигниты, или "незрелые угли" — промежуточный продукт перехода торфа в бурый уголь. Проанализировав состав лигнитов, исследователи выявили в них значительное содержание германия и редких земель, и пришли к выводу, что золу после сжигания углей можно успешно использовать для извлечения РЗЭ, содержания которых в золе достигают нескольких килограммов на тонну.
С подачи соавторов исследования, сотрудников Института химии Дальневосточного отделения РАН, возникла идея использовать в качестве сорбента, концентрирующего редкие земли из золы, кремнезем, в именно такую необычную его форму, как биокремнезем рисовой шелухи.
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Ученые разработали послойно модифицированные сорбенты разных типов для предварительного концентрирования редкоземельных металлов как из золы лигнитов, так и из еще одного альтернативного источника РЗЭ — отложений вулканических газово-жидких источников — фумарол.
"Сорбенты мы испытывали на двух разных материалах: лигнитовой золе, полученной из "незрелых" углей, представляющих собой ископаемую древесину бурого цвета, и фумарольных отложениях вблизи вулкана Кудрявый Большой Курильской гряды.
Лигнитовая зола — сложная среда. Прежде чем оценивать в ней процентное содержание редких земель и извлекать их, нужно добиться концентрации РЗЭ и отделить их от сопутствующих компонентов, таких как натрий, калий, магний, кальций, барий и другие. Наши новые сорбенты хорошо справляются с этой задачей", — рассказывает Ольга Буйко.
Сорбент на основе шелухи выглядит как слоеный пирог: биокремнеземный "корж" покрывается особым органическим реагентом — карбоксиарсеназо, который образует комплексы с редкоземельными элементами. Этот реагент "приклеиваются" к "коржу" с помощью особого "клея" из полиаминов.
Ученые отмечают, что с помощью биосорбента удалось добиться концентрирования не менее 13 редкоземельных элементов, в числе которых лантан, иттрий и скандий.
"С помощью новых сорбентов мы проанализировали лигниты, золу лигнитов и вулканическое сырье. Зола оказалась самой многообещающей матрицей, поскольку вся органика уже удалена в процессе сгорания, а редкие земли легко "вытягиваются" и концентрируются вокруг сорбирующих частиц. Что касается вулканических отложений, работа только начата и еще будет продолжаться на новых образцах", — пояснила Ольга Буйко.
Исследователи подчеркивают универсальность и простоту использования получившегося продукта. Сорбент можно применять в лабораториях и на любом производстве, оснащенном приборами для масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии.
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