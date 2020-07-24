Путин обсудил с членами СБ возобновление международного авиасообщения

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы возобновления международных авиарейсов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"В продолжение объявленного сегодня решения правительства РФ о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами", - сказал Песков.
Участвовавший в совещании министр обороны Сергей Шойгу также представил информацию о ходе подготовки к военно-морскому параду, добавил пресс-секретарь президента.
В совещании помимо Шойгу приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.