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Путин попросил Шойгу доложить о подготовке военно-морского парада
Парад в день ВМФ РФ, 26 июля, покажет не только растущую мощь военно-морского флота России, но и возможности российских корабелов, что важно для развития... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:07
владимир путин
сергей шойгу
вмф рф
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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владимир путин, сергей шойгу, вмф рф, безопасность

Путин попросил Шойгу доложить о подготовке военно-морского парада

15:33 24.07.2020 (обновлено: 16:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКорабли военно-морского флота России во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
Корабли военно-морского флота России во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корабли военно-морского флота России во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Парад в день ВМФ РФ, 26 июля, покажет не только растущую мощь военно-морского флота России, но и возможности российских корабелов, что важно для развития промышленности, заявил президент России Владимир Путин и попросил министра обороны доложить о подготовке мероприятий.
"Сегодня предложил бы обсудить несколько вопросов. Первое – просил бы министра обороны доложить о том, как идет подготовка к военно-морскому параду. Вся страна ждет этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь военно-морского флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности", - сказал Путин.
Андреевский флаг
6 июля, 00:14Новое оружие России
Корабль "Лев Чернавин" будет заложен накануне Дня ВМФ
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Владимир ПутинСергей ШойгуВМФ РФБезопасность
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