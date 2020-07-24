Путин попросил Шойгу доложить о подготовке военно-морского парада

"Сегодня предложил бы обсудить несколько вопросов. Первое – просил бы министра обороны доложить о том, как идет подготовка к военно-морскому параду. Вся страна ждет этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь военно-морского флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности", - сказал Путин.