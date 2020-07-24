https://ria.ru/20200724/1574870842.html
Путин попросил Шойгу доложить о подготовке военно-морского парада
Парад в день ВМФ РФ, 26 июля, покажет не только растущую мощь военно-морского флота России, но и возможности российских корабелов, что важно для развития... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:33
2020-07-24T16:07
владимир путин
сергей шойгу
вмф рф
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, вмф рф, безопасность