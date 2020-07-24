В ЮАР разогнали протест против карантина при помощи водяных пушек

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция при помощи свето-шумовых гранат и водяных пушек разогнала протестовавших против карантинных ограничений в крупном городе Кейптаун на юго-западе Южно-Африканской Республике ( Полиция при помощи свето-шумовых гранат и водяных пушек разогнала протестовавших против карантинных ограничений в крупном городе Кейптаун на юго-западе Южно-Африканской Республике ( ЮАР ), сообщает телеканал eNCA

В протестах участвовали представители сферы услуг и ресторанного бизнеса, не довольные введенным режимом изоляции, который негативно сказывается на этом секторе экономики страны. Протестующие утром в пятницу начали движение у здания парламента республики с соблюдением мер предосторожности.

"Мы соблюдали социальную дистанцию, …держали плакаты и через несколько минут, примерно в 10.00, к нам пришла полиция. И уже в 10.05 они по нам стреляли из водометов…(Полиция –ред.) нам сделала предупреждение и дала пять минут на то, чтобы мы разошлись", - заявила каналу представитель "ресторанного" протеста Эш Перремор.

Она уточнила, что протестующие не разошлись, потому что понимали, что у них "есть право там находиться".

Издание News24 отмечает, что манифестанты выходили под лозунгами "Обслужите нас, пожалуйста" и "Работы спасают жизни". В протесте до вмешательства полиции принимали участие около 200 человек. В целом акция была мирной, отмечает издание, все участники были в масках. Представитель протестного движения "#Обслужите нас, пожалуйста" Грег Форбс отметил, что протестующие поддерживали дистанцию в 1,5 метра при помощи натянутых красных лент.

Участники протеста заранее предупредили офис президента ЮАР Сирила Рамафосы и городские власти о намерении провести ацкцию, но не получили от них ответа о том, что протест проводить нельзя. Представитель Ресторанной ассоциации ЮАР (RASA) Венди Албертс заявила каналу, что шествие было организовано без их участия.

В ЮАР рестораны и кафе могут работать но с соблюдением строгих карантинных мер, также в стране из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом запрещена продажа алкоголя.