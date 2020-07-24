Глава региона Казахстана выехал в город, где произошли беспорядки

"В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтёры, ребёнок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка", - сообщили в администрации.