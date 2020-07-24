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Глава региона Казахстана выехал в город, где произошли беспорядки
Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек выехал в город Сатпаев, где ночью прошли беспорядки из-за похищения ребёнка, сообщила в пятницу... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:27
женис касымбек
мвд казахстана
карагандинская область
казахстан
в мире
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РИА Новости
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Жители Казахстана штурмуют дом предполагаемого похитителя ребенка
Десятки жителей города Сатпаев Карагандинской области вышли на улицу в ночь на пятницу с требованием выдачи им подозреваемого в похищении пятилетней девочки. На видео попал момент, как толпа людей штурмует дом, где была обнаружена девочка. Также видно, как несколько человек, забравшись на козырек подъезда, пытаются проникнуть внутрь здания.
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Глава региона Казахстана выехал в город, где произошли беспорядки
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек выехал в город Сатпаев, где ночью прошли беспорядки из-за похищения ребёнка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации области.
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Глава региона Казахстана выехал в город, где произошли беспорядки

08:26 24.07.2020 (обновлено: 15:27 24.07.2020)
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НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек выехал в город Сатпаев, где ночью прошли беспорядки из-за похищения ребёнка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации области.
В информации пресс-службы отмечается, что вечером 23 июля в полицию Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери.
"В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтёры, ребёнок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка", - сообщили в администрации.
В ведомстве заявили, что в настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись.
"В Сатпаев выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования по этой ситуации. Просим население не поддаваться провокациям", - отметили в администрации.
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что по данному факту начато досудебное расследование. "Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия (задержанного - ред.) квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека, изнасилование малолетней", - сказал министр в ходе заявления для прессы.
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Женис КасымбекМВД КазахстанаКарагандинская областьКазахстанВ мире
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