В АТОР дали прогноз по ценам на билеты после возобновления перелетов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с "360" высказал мнение, что цены на билеты после решения России возобновить международное авиасообщение не будут низкими.
Он подчеркнул, что спрос на перелеты будет очень высоким, поэтому не стоит ждать распродаж.
"В прошлом году были чартеры, сейчас будет только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже", — подчеркнул Канторович.
Также он отметил, что пока непонятен спрос на зарубежные перелеты — многие уже оплатили отпуск или забронировали гостиницы, поэтому вернуть деньги будет сложно. Иная ситуация складывается для тех, кто еще не определился с планами на отпуск. Также Канторович не ожидал, что возобновится авиасообщение с Танзанией, так как она не пользуется большим спросом у россиян из-за длительности полета и цен.
"Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари — вот это интересно", — подчеркнув, что для пляжного отдыха можно выбрать Турцию.
Ранее о том, что Россия с 1 августа возобновляет международного авиасообщение объявил премьер-министр Михаил Мишустин. При принятии такого решения руководствовались эпидемиологической обстановкой и принципами взаимности. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, россияне смогут улететь лишь в Великобританию, Турцию и Танзанию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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