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Совфед одобрил закон об использовании НКО целевого капитала
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил поправки в законы "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О порядке формирования и РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:15
галина карелова
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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галина карелова, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон об использовании НКО целевого капитала

15:15 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил поправки в законы "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", позволяющие НКО использовать механизм эндаумента.
Эндаумент-фонд (от англ. endowment - снабжение, вклад) - это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, например, для финансирования организаций образования, культуры, медицины и тому подобное. Фонд целевого капитала наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.
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Вице-спикер СФ Галина Карелова отметила, что федеральный закон устанавливает особенности формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций. "Эффективность применения эндаумента неоднократно обсуждалась на заседании Совета по социальным инновациям субъектов. Целевой капитал дает возможность создания долгосрочных механизмов для деятельности НКО, поэтому он особенно актуален для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок. Эта "подушка безопасности" позволяет НКО не прерывать работу даже в условиях новых вызовов", - сказала сенатор РИА Новости.
По ее словам, в законе предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое применение эндаумента и развитие благотворительности. "Среди них – увеличение срока на сбор средств для создания капитала с одного года до полутора лет. Это особенно актуально для региональных НКО, привлекающих относительно небольшие пожертвования, а также для социально ориентированных НКО, работающих с массовыми пожертвованиями. Как показывает практика, многие организации вынуждены вернуть средства обратно жертвователям по причине того, что им не удалось собрать необходимые три миллиона рублей в установленные сроки", - добавила она.
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Как подчеркнула вице-спикер СФ, другой важной новацией стало разрешение использовать публичный сбор не только для пополнения, но и для формирования эндаумента. "Некоммерческая организация получает доступ к инструментам массовой благотворительности. В своей кампании по привлечению средств она может обращаться не только к сложившемуся кругу жертвователей, но и к обществу в целом, тем самым привлечь больше пожертвований в более сжатые сроки", - пояснила политик.
Этот закон содействует обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости НКО, что позволяет достичь более стабильный социальный эффект, заключила Карелова. -0-
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Галина КареловаСовет Федерации РФОбщество
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