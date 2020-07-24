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Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск и объединить все дальневосточные регионы в один. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:41
дальний восток
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
владивосток
политика
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РИА Новости
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дальний восток, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, владивосток, политика

Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск

15:15 24.07.2020 (обновлено: 15:41 24.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Хабаровск. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск и объединить все дальневосточные регионы в один.

"Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. И объединить все 13 регионов ДВ в один. И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года. Профильные ведомства начали переезжать во Владивосток.
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Дальний ВостокЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровскВладивостокПолитика
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