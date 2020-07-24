https://ria.ru/20200724/1574869308.html
Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск и объединить все дальневосточные регионы в один. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:15
2020-07-24T15:41
дальний восток
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
владивосток
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40307/06/403070601_0:92:3244:1916_1400x0_80_0_0_df0425eed484cd04f15d58a1a42a1c03.jpg
6
дальний восток
хабаровск
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40307/06/403070601_0:92:3244:1916_1400x0_80_0_0_df0425eed484cd04f15d58a1a42a1c03.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40307/06/403070601_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_29b3ada8794645b68a839327aadfd8cb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40307/06/403070601_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_68538afaec631ee2f14a510b6eaacddd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, владивосток, политика