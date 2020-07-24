Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск

"Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. И объединить все 13 регионов ДВ в один. И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.