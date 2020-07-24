ВМФ России отметит 324-ю годовщину

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российский Российский Военно-морской флот отметит 26 июля 324-ю годовщину со дня своего основания, моряки ждут в этом году пополнения корабельного состава на 37 единиц и уже заложили шесть новейших кораблей дальней морской зоны.

Как заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко , в 2020 году ВМФ получит 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения. Всего до 2023 года флот пополнят 60 боевых кораблей и 50 судов обеспечения. На этой неделе был поднят Андреевский флаг на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов". В июне в боевой состав флота был принят первый серийный подводный атомный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".

Как сообщает Минобороны, на всех флотах России в воскресенье пройдут парады, хоть и с некоторыми ограничениями из-за эпидемиологических мер. Так, парад на Тихоокеанском флоте во Владивостоке впервые пройдет в бухте Золотой Рог, потому что там отказались от военно-спортивного праздника с демонстрацией боевых возможностей.

На главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге традиционно прибудет верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Шесть океанских за день

Глава государства 20 июля посетил Керчь, где принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей проекта 23900 на заводе "Залив". Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Путин не исключил, что по результатам испытаний и эксплуатации первых двух кораблей серия может быть продолжена.

В этот же день заложили еще несколько кораблей дальней морской зоны. На петербургской "Северной верфи" прошла закладка седьмого и восьмого фрегатов проекта 22350, которые получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, два новых корабля будут строиться по модернизированному проекту 22350М и получат 24 универсальные пусковые установки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.

В настоящий момент в составе ВМФ России всего два новейших фрегата: головной "Адмирал Горшков", который начали строить в 2006 году, и первый серийный "Адмирал Касатонов", который строился с 2009 года и был принят в состав флота после завершения всех испытаний совсем недавно – 21 июля 2020 года. Третий корабль "Адмирал Головко" спустили на воду в мае. Еще три корабля "обычного" проекта 22350 "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" находятся в разных стадиях строительства.

Параллельно с закладкой УДК и фрегатов началось и строительство еще двух многофункциональных атомных подлодок – носителей гиперзвукового оружия "Ясень-М" (885М) на Севмаше в Северодвинске.

Первый "Ясень", получивший имя "Северодвинск", служит на Северном флоте с 2014 года. Все дальнейшие корабли решили строить по усовершенствованному проекту, а в название добавили "М". Первую такую субмарину "Казань" флот должен получить в декабре 2020 года. Остальные корабли "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стадии строительства. Две заложенные в начале недели подлодки "Воронеж" и "Владивосток" пополнят состав флота на рубеже 2026-2027 годов.

Как отмечал в разговоре с РИА Новости командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов, начало строительства шести крупных кораблей говорит о том, что в России наконец-то принята кораблестроительная программа, которая исправно выполняется, а в ближайшее время состав флота должен стать сбалансированным.

Стратеги и подлодки особого назначения

Помимо многоцелевых атомных подлодок для российского флота активно строятся и стратегические. В конце июня в боевой состав вошел головной крейсер проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Сейчас он уже прибыл на базу подводных сил Северного флота и примет участие военно-морском параде в Североморске. Первый серийный такой корабль "Князь Олег" спущен на воду в июле и будет передан флоту в декабре 2020 года.

Еще три корабля - "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский" - строятся на Севмаше. Кроме того, в составе флота уже находятся предшественники "Бореев-А" - атомные субмарины крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", построенные по проекту "Борей". Новые подлодки отличаются от них меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Готовятся пополнить состав флота и две особенные атомные подводные лодки – "Белгород" и "Хабаровск". Первая станет испытательным носителем новейших подводных беспилотников "Посейдон", а вторая – штатным. Как рассказывал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе, его практический пуск с борта атомной подводной лодки "Белгород" запланирован на осень 2020 года. Сейчас идут испытания отдельных узлов и агрегатов беспилотника.

Подлодка "Белгород" была изначально построена по проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), но впоследствии переработана под использование "Посейдонов". Новую лодку спустили на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатный носитель "Посейдонов", АПЛ "Хабаровск", строится там же. Характеристики подлодки официально не разглашаются.

Переходим на гиперзвук

За последние несколько лет основным ударным средством российского флота стали крылатые ракеты "Калибр". Однако системы вооружения в России развиваются, и в скором времени ВМФ может получить несколько кораблей-носителей еще более грозного оружия – гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон".

Универсальную установку, которая в перспективе позволит применять новые ракеты, получил корабль "Маршал Шапошников" для Тихоокеанского флота. Сейчас он проходит ходовые испытания в Японском море. Изначально построенный по проекту 1155 большой противолодочный корабль после оснащения ударным ракетным вооружением решили переклассифицировать во фрегат.

Возможность применять "Цирконы" получит и атомная подводная лодка "Иркутск", модернизируемая сегодня на мощностях Дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне. АПЛ проекта 949А ("Антей") будет доведена до уровня 949АМ и передана флоту в 2022 году.

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2, который сейчас проходит модернизацию на "Севмаше" также сможет применять "Цирконы". Не исключено, что после него аналогичную модернизацию пройдет и однотипный крейсер "Петр Великий", который является флагманом Северного флота.

Криворучко ранее заявлял, что первой подлодкой, с борта которой проведут испытания гиперзвуковых ракет, станет "Казань". Кроме того, в день закладки субмарин "Воронеж" и "Владивосток" также говорилось о том, что они будут оснащены гиперзвуковым оружием.

Как заявлял Путин, гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (скоростей звука) и дальность полета более тысячи километров. Криворучко, в свою очередь, говорил о возможности в будущем поднять скорость полета и выше 10 Махов. Сама ракета будет принята на вооружение в ближайшие пару лет. Сейчас испытания нового комплекса проходят на фрегате "Адмирал Горшков".

Авианосцу быть

Несмотря на все проблемы, промышленность обещает сдать в срок и находящийся на ремонте и модернизации с 2017 года единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". В октябре 2018 года при спуске корабля на воду произошла авария. Плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где с ним произошел еще один инцидент - на его борту возник пожар из-за того, что искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Пострадали более десяти человек, двое погибли.

На этом неприятности не закончились. Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

Как сообщал РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов, новый контракт на строительство сухого дока заключен с компанией "Оргэнергострой". Он отметил, что корпорация планирует сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022 году.

Кроме того, недавно Рахманов заявил и о наличии у России всех технологий и решений для строительства нового российского авианосца. По его словам, такой опыт российские корабелы получили как раз во время ремонта "Адмирала Кузнецова", а также при перестройке советского корабля "Адмирал Горшков" в индийский авианосец "Викрамадитья".

Без "Варшавянок" никак

Продолжается строительство и кораблей поменьше, например, серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. Ранее шесть таких субмарин уже пополнили состав Черноморского флота. Они активно применялись, в том числе, для нанесения ударов "Калибрами" по террористам в Сирии.

Сейчас головная лодка тихоокеанской серии "Петропавловск-Камчатский" находится в пути на Дальний Восток. Первая серийная - "Волхов" - готовится к государственным испытаниям, которые должны пройти в середине августа. Еще две подлодки "Магадан" и "Уфа" строятся. Пятую и шестую должны заложить в 2020 году.

Тихоокеанский флот должен получить корвет проекта 20385 "Гремящий". Он, в отличие от своих предшественников проекта 20380, будет оснащен "Калибрами". Также в 2020 году на ТОФ поступит еще один корвет базового проекта - "Алдар Цыденжапов", а в 2021 году ожидается передача флоту четвертого корабля, который получил имя "Резкий". Корвет этого же проекта "Ретивый" должен будет войти в этом году в состав Черноморского флота. Также ЧФ получит третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", который недавно приступил к заводским ходовым испытаниям.