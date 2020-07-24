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В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия
Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил недоумение относительно высказывания... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:11
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия

15:11 24.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
© Sputnik
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил недоумение относительно высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
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"Заявление Зеленского о том, что дополнительные меры по обеспечению прекращения огня, согласованные и подписанные минской контактной группой, Украина введет приказом командования вооруженных сил Украины не с 27 июля 2020 года, как предусмотрено этим документом, а только после подписания этих обязательств "нормандской четверкой", вызывает крайнее недоумение", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Он уточнил, что контактная группа по инициативе ЛНР и ДНР, поддержанной Российской Федерацией, более полугода обсуждала возможность принятия таких дополнительных мер по перемирию, а на заседании контактной группы в среду более шести часов было потрачено на согласование текста документа, который в итоге был оформлен за подписью всех пяти участников переговоров.
"Ключевых подписей – подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины с другой - уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования. Однако Украина выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня", - подчеркнул полпред ЛНР.
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Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
В связи с данными фактами Дейнего задается вопросами, "куда испарилось стремление Владимира Зеленского установить мир в Донбассе", а также "кого в контактной группе представляют официально назначенные туда лица, если их позиция расходится с позицией президента Украины", и как в дальнейшем вести с ними переговоры и подписывать решения контактной группы.
"Надеемся, что международное сообщество и, в первую очередь, международные гаранты минских переговоров предпримут все необходимые шаги, чтобы вернуть Украину, ее политическое руководство, в русло конструктивного участия в переговорах, обеспечения выполнения подписанных в Минске обязательств", - заявил Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
22 июля, 21:51
Грызлов прокомментировал согласование мер по прекращению огня в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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