В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил недоумение относительно высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).
"Заявление Зеленского о том, что дополнительные меры по обеспечению прекращения огня, согласованные и подписанные минской контактной группой, Украина введет приказом командования вооруженных сил Украины не с 27 июля 2020 года, как предусмотрено этим документом, а только после подписания этих обязательств "нормандской четверкой", вызывает крайнее недоумение", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Он уточнил, что контактная группа по инициативе ЛНР и ДНР, поддержанной Российской Федерацией, более полугода обсуждала возможность принятия таких дополнительных мер по перемирию, а на заседании контактной группы в среду более шести часов было потрачено на согласование текста документа, который в итоге был оформлен за подписью всех пяти участников переговоров.
"Ключевых подписей – подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины с другой - уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования. Однако Украина выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня", - подчеркнул полпред ЛНР.
23 июля, 22:16Сказано в эфиреПроблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
В связи с данными фактами Дейнего задается вопросами, "куда испарилось стремление Владимира Зеленского установить мир в Донбассе", а также "кого в контактной группе представляют официально назначенные туда лица, если их позиция расходится с позицией президента Украины", и как в дальнейшем вести с ними переговоры и подписывать решения контактной группы.
"Надеемся, что международное сообщество и, в первую очередь, международные гаранты минских переговоров предпримут все необходимые шаги, чтобы вернуть Украину, ее политическое руководство, в русло конструктивного участия в переговорах, обеспечения выполнения подписанных в Минске обязательств", - заявил Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.