В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия

Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил недоумение относительно высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе должны быть подписаны представителями стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия).

"Заявление Зеленского о том, что дополнительные меры по обеспечению прекращения огня, согласованные и подписанные минской контактной группой, Украина введет приказом командования вооруженных сил Украины не с 27 июля 2020 года, как предусмотрено этим документом, а только после подписания этих обязательств "нормандской четверкой", вызывает крайнее недоумение", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

Он уточнил, что контактная группа по инициативе ЛНР и ДНР , поддержанной Российской Федерацией , более полугода обсуждала возможность принятия таких дополнительных мер по перемирию, а на заседании контактной группы в среду более шести часов было потрачено на согласование текста документа, который в итоге был оформлен за подписью всех пяти участников переговоров.

"Ключевых подписей – подписей сторон конфликта: ЛНР и ДНР с одной стороны и Украины с другой - уже достаточно, чтобы реализовать эти обязательства приказами военного командования. Однако Украина выискивает "благовидные предлоги", чтобы озвучить иную позицию по обеспечению реального прекращения огня", - подчеркнул полпред ЛНР.

В связи с данными фактами Дейнего задается вопросами, "куда испарилось стремление Владимира Зеленского установить мир в Донбассе", а также "кого в контактной группе представляют официально назначенные туда лица, если их позиция расходится с позицией президента Украины", и как в дальнейшем вести с ними переговоры и подписывать решения контактной группы.

"Надеемся, что международное сообщество и, в первую очередь, международные гаранты минских переговоров предпримут все необходимые шаги, чтобы вернуть Украину, ее политическое руководство, в русло конструктивного участия в переговорах, обеспечения выполнения подписанных в Минске обязательств", - заявил Дейнего.