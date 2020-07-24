Совфед одобрил закон о "регуляторных песочницах" для цифровых инноваций

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские Российские сенаторы одобрили закон о так называемых "регуляторных песочницах" - экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций.

Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний - экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Экспериментальные правовые режимы, согласно документу, можно будет вводить для цифровых инноваций в медицине, транспорте, в сфере торговли, в архитектуре, сельском хозяйстве, промышленном производстве. При этом правительство будет вправе включить туда и иные направления. Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный регуляторный режим в финансовой сфере. При этом ЦБ сможет ограничивать объем финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, количество их участников, сроки эксперимента и другие условия.

Экспериментальный режим устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить еще на год. Специальный режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих установленные условия претендентов, он должен обеспечивать их равноправие. Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках этого режима. При этом для разных участников эксперимента допускается установление разных сроков.