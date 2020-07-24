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Совфед одобрил закон о "регуляторных песочницах" для цифровых инноваций
Российские сенаторы одобрили закон о так называемых "регуляторных песочницах" - экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:09
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РИА Новости
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353
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совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Совфед одобрил закон о "регуляторных песочницах" для цифровых инноваций

15:09 24.07.2020
345
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон о так называемых "регуляторных песочницах" - экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций.
Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний - экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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Вчера, 12:57
Совфед одобрил закон о криптовалютах и цифровых финансовых активах
Экспериментальные правовые режимы, согласно документу, можно будет вводить для цифровых инноваций в медицине, транспорте, в сфере торговли, в архитектуре, сельском хозяйстве, промышленном производстве. При этом правительство будет вправе включить туда и иные направления. Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный регуляторный режим в финансовой сфере. При этом ЦБ сможет ограничивать объем финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, количество их участников, сроки эксперимента и другие условия.
Экспериментальный режим устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить еще на год. Специальный режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих установленные условия претендентов, он должен обеспечивать их равноправие. Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках этого режима. При этом для разных участников эксперимента допускается установление разных сроков.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 12:55
Совфед одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Экспериментальный режим может быть введен как по инициативе органов власти, так и по инициативе предпринимателей – если они соответствуют требованиям к участникам режима, а также зарегистрированы в РФ, не имеют долгов по налогам, не находятся в состоянии ликвидации или банкротства, а их руководители не имеют судимости.
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Совет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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