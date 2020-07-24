Росатом поможет Казахстану вывести из эксплуатации ядерный реактор БН-350

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " поможет Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350 - первой в мировой истории энергетической реакторной установки на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности, и с которого началась история мирового лидерства России в этом направлении атомной энергетики.

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, помощь казахстанским партнерам окажет АО " Техснабэкспорт " (головная организация атомной госкорпорации, в том числе, по продвижению российских решений и технологий в области вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов).

По заказу "Техснабэкспорта" Научно-технический центр безопасности ядерных технологий Казахстана должен будет провести сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить достаточность этой базы для проведения непосредственных работ по выводу из эксплуатации БН-350. Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных работ по переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать исходные требования к структуре и составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать требования к объемно-планировочным решениям и выполнить индикативную (укрупненную) экономическую оценку принятых решений.

Реакторная установка БН-350 входит в состав "Мангистауского атомного энергетического комбината" (предприятие Национальной атомной компании "Казатомпром"). Согласно проекту, вывод БН-350 из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет намечено перевести реакторную установку в состояние безопасного хранения, затем в течение 50 лет обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить частичный или полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений, и обеспечить обращение с радиоактивными отходами.

Первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Установленная электрическая мощность БН-350 составляла 350 МВт, которая расходовалась следующим образом: на производство электрической энергии шло 150 МВт, и по 100 МВт расходовалось на производство тепла для отопления и на опреснение воды. В свое время это была единственная атомная опреснительная установка в мире, она поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубометров в сутки.

Энергоблок БН-350 проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию БН-350, реактор был остановлен и переведен в режим вывода из эксплуатации. С БН-350 было вывезено отработавшее ядерное топливо.

Эксплуатация БН-350 подтвердила надежность и безопасность энергоблоков с "быстрыми" натриевыми реакторами и позволила собрать обширный объём информации, что обеспечило надежную базу для разработки последующих подобных реакторных установок.

В 1980 году на Белоярской АЭС имени Курчатова в Свердловской области был пущен третий энергоблок этой станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт, он надежно работает по сей день. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива. Причем "ветеран" БН-600 по ряду своих показателей признается специалистами одним из лучших реакторов — не только среди "быстрых", а вообще среди всех типов энергетических реакторов.