Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574868439.html
Росатом поможет Казахстану вывести из эксплуатации ядерный реактор БН-350
Госкорпорация "Росатом" поможет Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350 - первой в мировой истории... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:59
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
казахстан
новости - ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564520457_0:113:2161:1328_1400x0_80_0_0_cd3f6a83c984f9885f33fdfed3b015fa.jpg
https://ria.ru/20190610/1555445292.html
1
россия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564520457_0:113:2161:1328_1400x0_80_0_0_cd3f6a83c984f9885f33fdfed3b015fa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564520457_120:0:2039:1439_1400x0_80_0_0_49f54165b06a1dd60ff5f904aace8a14.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564520457_360:0:1799:1439_1400x0_80_0_0_38df75a173c072e31117942f664fd619.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", казахстан, новости - ядерные технологии

Росатом поможет Казахстану вывести из эксплуатации ядерный реактор БН-350

15:08 24.07.2020 (обновлено: 15:59 24.07.2020)
490
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranАтомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" поможет Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350 - первой в мировой истории энергетической реакторной установки на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности, и с которого началась история мирового лидерства России в этом направлении атомной энергетики.
Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, помощь казахстанским партнерам окажет АО "Техснабэкспорт" (головная организация атомной госкорпорации, в том числе, по продвижению российских решений и технологий в области вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов).
По заказу "Техснабэкспорта" Научно-технический центр безопасности ядерных технологий Казахстана должен будет провести сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить достаточность этой базы для проведения непосредственных работ по выводу из эксплуатации БН-350. Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных работ по переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать исходные требования к структуре и составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать требования к объемно-планировочным решениям и выполнить индикативную (укрупненную) экономическую оценку принятых решений.
Реакторная установка БН-350 входит в состав "Мангистауского атомного энергетического комбината" (предприятие Национальной атомной компании "Казатомпром"). Согласно проекту, вывод БН-350 из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет намечено перевести реакторную установку в состояние безопасного хранения, затем в течение 50 лет обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить частичный или полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений, и обеспечить обращение с радиоактивными отходами.
Первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Установленная электрическая мощность БН-350 составляла 350 МВт, которая расходовалась следующим образом: на производство электрической энергии шло 150 МВт, и по 100 МВт расходовалось на производство тепла для отопления и на опреснение воды. В свое время это была единственная атомная опреснительная установка в мире, она поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубометров в сутки.
Энергоблок БН-350 проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию БН-350, реактор был остановлен и переведен в режим вывода из эксплуатации. С БН-350 было вывезено отработавшее ядерное топливо.
Эксплуатация БН-350 подтвердила надежность и безопасность энергоблоков с "быстрыми" натриевыми реакторами и позволила собрать обширный объём информации, что обеспечило надежную базу для разработки последующих подобных реакторных установок.
В 1980 году на Белоярской АЭС имени Курчатова в Свердловской области был пущен третий энергоблок этой станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт, он надежно работает по сей день. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива. Причем "ветеран" БН-600 по ряду своих показателей признается специалистами одним из лучших реакторов — не только среди "быстрых", а вообще среди всех типов энергетических реакторов.
В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с "быстрым" реактором БН-800. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла, который, как считается, необходим для дальнейшего развития атомной энергетики. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XIX внеочередном съезде партии Нур Отан
10 июня 2019, 14:46
Токаев заявил, что в Казахстане пока не планируют строить АЭС
1520101
Обсудить 1
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КазахстанНовости - Ядерные технологии
Рекомендуем
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Религиовед: намаз в Айя-Софии - удар по кемалистам, а не по православным
Города России. Волгоград
В Волгоградской области с 1 августа возобновят работу кафе и музеи
Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего выступает перед журналистами после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о подписании перемирия
Самолет МЧС России со второй группой российских медиков в аэропорту Бишкека
Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в соборе Святой Софии в Стамбуле. Кадр видео
Еврокомиссар от Греции сожалеет из-за превращения Айя-Софии в мечеть
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Валерий Цепкало
Жена Цепкало объяснила отъезд мужа из Белоруссии
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС
Хабаровск
Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина намерена создать международную платформу по Крыму
Авиабилеты и паспорта
Выяснилось, как туристы покупают билеты в Турцию, Танзанию и Британию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Сотрудник полиции
В Москве избили беременную школьницу, сообщил РЕН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
Лента новостейМолния