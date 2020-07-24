Еврокомиссар от Греции сожалеет из-за превращения Айя-Софии в мечеть

"Как грек я чувствую горечь, я чувствую возмущение по этому поводу. Это сложный день, и я уверен, что я не один, кто испытывает подобные эмоции. Я думаю, Турция в определенный момент должна решить, каким должна быть ее геополитическая позиция и с кем она хочет быть вместе в будущем. Если Турция желает идти с Евросоюзом на основе европейских ценностей, если это так, то происходящее сегодня в Айя-Софии - это плохая отравная точка", - сказал он на пресс-конференции.