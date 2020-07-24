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Еврокомиссар от Греции сожалеет из-за превращения Айя-Софии в мечеть
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, представитель Греции в руководстве ЕК, выразил сожаление из-за превращения Айя-Софии в мечеть. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:06
2020-07-24T15:06
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новости - религия и мировоззрение, еврокомиссия, евросоюз, греция, турция, реджеп тайип эрдоган
БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, представитель Греции в руководстве ЕК, выразил сожаление из-за превращения Айя-Софии в мечеть.
"Как грек я чувствую горечь, я чувствую возмущение по этому поводу. Это сложный день, и я уверен, что я не один, кто испытывает подобные эмоции. Я думаю, Турция в определенный момент должна решить, каким должна быть ее геополитическая позиция и с кем она хочет быть вместе в будущем. Если Турция желает идти с Евросоюзом на основе европейских ценностей, если это так, то происходящее сегодня в Айя-Софии - это плохая отравная точка", - сказал он на пресс-конференции.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
В пятницу в Айя-Софии проходит первый после 1934 года пятничный намаз.