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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574868156.html
Религиовед: намаз в Айя-Софии - удар по кемалистам, а не по православным
Намазы в Айя-Софии после превращения ее в мечеть не являются катастрофой для христианского мира – это вопрос, скорее, политический для турецкого лидера Тайипа... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:07
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353
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Религиовед: намаз в Айя-Софии - удар по кемалистам, а не по православным

15:07 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Намазы в Айя-Софии после превращения ее в мечеть не являются катастрофой для христианского мира – это вопрос, скорее, политический для турецкого лидера Тайипа Эрдогана, но и вместе с тем удар по "греческому мессианству", считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.
Ранее в Айя-Софии в Стамбуле начался первый после 1934 года пятничный намаз, Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве).
"Логично, что если София превратилась опять в мечеть, то там будут проводиться намазы, в том числе и специальные, праздничные, настолько длительные... Все-таки для нас это не катастрофа и даже не проблема. Это для греческого чувства собственной важности проблема, но не для русских", - заявил Силантьев РИА Новости, комментируя первый за 86 лет намаз в бывшем храме Святой Софии, который будет продолжаться целые сутки.
По его мнению, в дискуссиях вокруг Айя-Софии многие сейчас "слишком преувеличивают религиозный фактор". "Я все-таки в этом вижу, скорее, удар по кемалистам, нежели по православным... Если вернутся к власти кемалисты, поклонники Кемаля Ататюрка, они одним из первых своих действий вернут все, как было. Это просто вопрос политического характера", - отметил эксперт.
Вместе с тем особых шансов на это у светской оппозиции в Турции нет, считает Силантьев, поскольку "время работает против них". Большая часть турецкого общества - это мусульмане, и они поддерживают нынешнего президента, в том числе и его решение по Святой Софии. Так, по данным последних опросов общественного мнения, 60% турок посчитали правильным сделать Айя-Софию мечетью, за музейный статус выступили 27%, затруднились с ответом 12,2%.
"Процесс исламизации в Турции идет достаточно давно, и единственный, кто мог бросить вызов Эрдогану, был Гюлен, но только по линии, опять-таки, исламизации", - сказал Силантьев.
Говоря об отношении к происходящему России, в которой значительная часть населения относит себя к православным, представитель ВРНС отметил, что "это не наша война", и он "категорически не согласен с регулярно появляющимся "пророчеством", что русские для греков отвоюют Айя-Софию".
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению. При этом Турция пообещала сохранять, как и ранее, христианские мозаики и фрески собора - они будут закрыты шторами только на время намаза. Туристы, которые ранее платили за вход в Айя-Софию 100 турецких лир (около 15 долларов), теперь смогут посещать ее бесплатно.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 15:01Религия и мировоззрение
Источник: РПЦ считает решение об изменении статуса Святой Софии поспешным
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Религия и мировоззрениеРелигияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОРоман СилантьевТурцияВ мире
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