Выяснилось, как туристы покупают билеты в Турцию, Танзанию и Британию

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. После того, как глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, интерес к билетам за границу резко увеличился, сообщает Aviasales.

Пока путешественники смогут полететь из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Великобританию и Танзанию.

"В первый час количество запросов на перелет в Турцию по сравнению с данными за прошлую неделю утроилось, поиски авиабилетов в Великобритания выросли в пять раз, спрос на Танзанию "улетел в космос" — увеличился в 70 раз, потому что все кинулись искать, где это и сколько стоит тур", — рассказал PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис.