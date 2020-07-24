https://ria.ru/20200724/1574867844.html
Выяснилось, как туристы покупают билеты в Турцию, Танзанию и Британию
После того, как глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, интерес к билетам за границу резко... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:06
2020-07-24T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. После того, как глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, интерес к билетам за границу резко увеличился, сообщает Aviasales.
Пока путешественники смогут полететь из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Великобританию и Танзанию.
"В первый час количество запросов на перелет в Турцию по сравнению с данными за прошлую неделю утроилось, поиски авиабилетов в Великобритания выросли в пять раз, спрос на Танзанию "улетел в космос" — увеличился в 70 раз, потому что все кинулись искать, где это и сколько стоит тур", — рассказал PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис.
Сейчас купить билеты в Стамбул на 1 августа с вылетом прямым регулярным рейсом можно за 23480 рублей, в Лондон – за 22910 рублей, а на Занзибар – за 120 тысяч рублей, причем с пересадками.