https://ria.ru/20200724/1574866932.html
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" представлен в военном технополисе "Эра", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:52
2020-07-24T17:36
новое оружие россии
россия
фонд перспективных исследований
роскосмос
цниимаш
безопасность
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд перспективных исследований, роскосмос, цниимаш, безопасность
АНАПА, 24 июл - РИА Новости. Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" представлен в военном технополисе "Эра", передает корреспондент РИА Новости.
Макет чуть выше человеческого роста, выкрашен в белый и голубой цвета. На ракете красуются логотипы Фонда перспективных исследований (ФПИ
), "Роскосмоса
", Объединенной авиастроительной корпорации и головного научного института ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаша
.
В феврале сообщалось, что научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева".
Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря
. Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель
, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.