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Новое оружие России
https://ria.ru/20200724/1574866932.html
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" представлен в военном технополисе "Эра", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:36
новое оружие россии
россия
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роскосмос
цниимаш
безопасность
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Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, фонд перспективных исследований, роскосмос, цниимаш, безопасность

Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"

14:52 24.07.2020 (обновлено: 17:36 24.07.2020)
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© ФПИMногоразовая ракетно-космическая система "Крыло-СВ"
Mногоразовая ракетно-космическая система Крыло-СВ
© ФПИ
АНАПА, 24 июл - РИА Новости. Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" представлен в военном технополисе "Эра", передает корреспондент РИА Новости.
Макет чуть выше человеческого роста, выкрашен в белый и голубой цвета. На ракете красуются логотипы Фонда перспективных исследований (ФПИ), "Роскосмоса", Объединенной авиастроительной корпорации и головного научного института ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаша.
Вид Земли с МКС
1 мая, 03:02РИА Наука
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты
В феврале сообщалось, что научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
© РИА НовостиМакет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
Макет многоразовой ракеты легкого класса Крыло-СВ
© РИА Новости
Макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
"Крыло-СВ" - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО "ЭМЗ имени В.М. Мясищева".
Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха. Пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель, получивший название "Вихрь". Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.
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Новое оружие РоссииРоссияФонд перспективных исследованийРоскосмосЦНИИМАШБезопасность
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