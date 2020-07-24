Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"

В феврале сообщалось, что научно-технический совет ФПИ принял решение о начале разработки летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.