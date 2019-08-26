В России разработают ракетный двигатель "Вихрь" для многоразовых ракет

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
"Параллельно Фондом задана разработка двигателя, он "Вихрь" называется", - сказал он, выступая на евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве в понедельник.
Специалисты завода Мясищева будут помогать Роскосмосу и Фонду перспективных исследований в разработке ракеты.
"Крыло-СВ" многоразовая крылатая российская ракета-носитель, разработка которой ведётся в России.