Мишустин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.