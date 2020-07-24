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Мишустин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление дружбы и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:46
2020-07-24T14:46
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, шавкат мирзиеев, михаил мишустин, узбекистан, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между РФ и Узбекистаном, сообщает пресс-служба кабмина.
В пятницу Мирзиёеву исполнилось 63 года.
"С вашим именем неразрывно связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене. Хотел бы подчеркнуть ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию
и Республику Узбекистан", - приводятся слова Мишустина в сообщении пресс-службы.
Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.
"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом вашего обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Узбекистана", - добавил Мишустин.