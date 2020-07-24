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Мишустин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление дружбы и... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:46
россия
шавкат мирзиеев
михаил мишустин
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353
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россия, шавкат мирзиеев, михаил мишустин, узбекистан, в мире

Мишустин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

14:46 24.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между РФ и Узбекистаном, сообщает пресс-служба кабмина.
В пятницу Мирзиёеву исполнилось 63 года.
"С вашим именем неразрывно связаны большие успехи братского Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы, повышении авторитета на международной арене. Хотел бы подчеркнуть ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан", - приводятся слова Мишустина в сообщении пресс-службы.
Премьер отметил, что благодаря постоянному вниманию Мирзиёева обеспечено новое качество торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, претворяются в жизнь важные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.
"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, углубление интеграционных процессов с учетом вашего обращения о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Узбекистана", - добавил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:31
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
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РоссияШавкат МирзиеевМихаил МишустинУзбекистанВ мире
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