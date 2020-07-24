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Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:43
эмине джапарова
дмитрий кулеба
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Стратегию-то разработали, только президент зеленский, прочитав её, ничего не понял)
56
Украина прыгнет и преодолеет пропасть. В несколько прыжков :)
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эмине джапарова, дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, украина, в мире

Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма

14:43 24.07.2020
12831
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил СМИ о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" Крыма, в частности, стратегией является "игра вдолгую", которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит".
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"Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова в эфире украинского телеканала "Дом" в пятницу.
Она сообщила, что МИД Украины планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма. "Когда мы говорим о Донбассе, у нас, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "норманди", это и минский формат, Трехсторонняя контактная группа, то есть, у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична", - добавила она.
626910321
Обсудить 17
Эмине ДжапароваДмитрий КулебаДонбассМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Стратегию-то разработали, только президент зеленский, прочитав её, ничего не понял)
24 июля, 14:55
Василий Иванов
8470100
Украина прыгнет и преодолеет пропасть. В несколько прыжков :)
24 июля, 14:48
Александр И
9280000
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