https://ria.ru/20200724/1574865924.html
СФ одобрил закон по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:40
2020-07-24T14:40
совет федерации рф
экономика
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РИА Новости
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совет федерации рф, экономика
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации
на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при упрощенной системе налогообложения (УСН), перейти временно на особый режим уплаты налогов, а не на общий режим.
УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для его применения необходимо, чтобы сотрудников было менее 100 человек, а доход не превышал 150 миллионов рублей в год. В рамках "упрощенки" можно выбрать объект налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов - "доходы минус расходы" (ставка 15%).
Закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим. Этим режимом можно будет воспользоваться, если объем выручки составляет от 150 до 200 миллионов рублей, а численность сотрудников - от 100 до 130 человек. Ставка налога составит 8% при налогообложении доходов, 20% - при налогообложении "доходы минус расходы". При этом субъектам РФ запрещается изменять данные ставки.
Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 миллионов рублей и 130 человек соответственно, он утратит право на применение УСН и должен будет перейти на общий режим налогообложения.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа отчетного периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.