Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574865924.html
СФ одобрил закон по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:40
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
https://ria.ru/20200724/1574856572.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_586:0:2092:1506_1400x0_80_0_0_5a6d5f1c36213a2ebfe2c90cbd05e2f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, экономика

СФ одобрил закон по упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса

14:40 24.07.2020
177
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, позволяющий малому бизнесу, который незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников при упрощенной системе налогообложения (УСН), перейти временно на особый режим уплаты налогов, а не на общий режим.
УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для его применения необходимо, чтобы сотрудников было менее 100 человек, а доход не превышал 150 миллионов рублей в год. В рамках "упрощенки" можно выбрать объект налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов - "доходы минус расходы" (ставка 15%).
Закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим. Этим режимом можно будет воспользоваться, если объем выручки составляет от 150 до 200 миллионов рублей, а численность сотрудников - от 100 до 130 человек. Ставка налога составит 8% при налогообложении доходов, 20% - при налогообложении "доходы минус расходы". При этом субъектам РФ запрещается изменять данные ставки.
Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 миллионов рублей и 130 человек соответственно, он утратит право на применение УСН и должен будет перейти на общий режим налогообложения.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа отчетного периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Криптообменник Сберкоин в Москве
Вчера, 12:57
Совфед одобрил закон о криптовалютах и цифровых финансовых активах
111100
Обсудить 0
Совет Федерации РФЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Банкомат
Выплаты клиентам банка "Центрально-Азиатский" начнутся до 7 августа
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон о модернизации системы формирования кредитных историй
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о "регуляторных песочницах" для цифровых инноваций
Электронное табло с символикой евро в Москве
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 83,1 рубля
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ оценил сроки восстановления экономической активности в России
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск на три недели
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитеты СФ проведут заседание в Норильске с акционерами "Норникеля"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о повышении эффективности управления ВЭБ
Курорт Завидово в Тверской области
Руденя: на курорт Завидово можно будет за час добраться из Москвы
Билет на самолет
Российские авиакомпании начнут продажу билетов за рубеж
Логотип компании Ростех
Совфед одобрил закон о расширении полномочий "Ростеха"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Российские рубли
Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ уточнили, когда будет эффект от смягчения денежно-кредитной политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Оценено возможное снижение ставки по ипотеке в России
02:30В Портленде суд отказался запрещать задержания федеральными силовиками
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Лента новостейМолния