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75 лет Великой Победы
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МИД России надеется на помощь Китая в борьбе с фальсификацией истории
Россия рассчитывает на взаимодействие с Китаем в борьбе с фальсификацией истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:07
75 лет великой победы
россия
мария захарова
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
китай
в мире
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, китай, в мире

МИД России надеется на помощь Китая в борьбе с фальсификацией истории

14:39 24.07.2020 (обновлено: 16:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимодействие с Китаем в борьбе с фальсификацией истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в этом Россия и Китай, как и весь мир, отмечают 75 лет победы во Второй мировой войне.
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"Народы Советского Союза, Китая приняли на себя удар, огромный удар милитаристов, фашистов, прошли через самые суровые испытания, и мы, конечно, обращаем повышенное внимание на объективное освещение событий тех лет, отстаивания итогов Второй мировой войны, борьбу с попытками фальсификации истории и рассчитываем на медийное взаимодействие с китайскими партнерами в этой сфере", - сказала Захарова в ходе своего вступительного слова в рамках межмидовских консультаций по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств России и Китая.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена.
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75 лет Великой ПобедыРоссияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковКитайВ мире
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