МИД России надеется на помощь Китая в борьбе с фальсификацией истории

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в этом Россия и Китай, как и весь мир, отмечают 75 лет победы во Второй мировой войне.

"Народы Советского Союза, Китая приняли на себя удар, огромный удар милитаристов, фашистов, прошли через самые суровые испытания, и мы, конечно, обращаем повышенное внимание на объективное освещение событий тех лет, отстаивания итогов Второй мировой войны, борьбу с попытками фальсификации истории и рассчитываем на медийное взаимодействие с китайскими партнерами в этой сфере", - сказала Захарова в ходе своего вступительного слова в рамках межмидовских консультаций по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств России и Китая.