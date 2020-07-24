Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

"Власти города Чикаго - в соответствии с распоряжением мэра Лайтфут - временно убрали статуи Христофора Колумба в Грант-Парке и парке Арриго до дальнейшего уведомления... Данная мера связана со стремлением обеспечить общественную безопасность и сохранить безопасные условия для инклюзивного и демократического общественного диалога о символах нашего города", - приводит телеканал заявление офиса мэра.