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В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу
Порядка восемнадцати сотрудников полиции пострадали в американском Чикаго, защищая памятник мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506) от протестующих против... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:48
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
чикаго
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, чикаго, сша, в мире

В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

15:33 18.07.2020 (обновлено: 23:48 18.07.2020)
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© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Порядка восемнадцати сотрудников полиции пострадали в американском Чикаго, защищая памятник мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506) от протестующих против расизма, сообщило местное издание Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.
По сообщению газеты, инцидент произошел в пятницу вечером. Большая группа людей собралась в Грант-Парке, где расположен монумент, примерно в 16:20 по местному времени. По данным издания, в какой-то момент протестующие держались за концы веревки, накинутой на статую.
Акция протеста
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"Колумб был убийцей, Колумб был вором", — скандировала толпа, как передает газета Chicago Tribune.

По данным изданий, протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те, в свою очередь, применили в отношении участников акции дубинки. Демонстрантов удалось оттеснить от статуи к 20:30 по местному времени. Сообщается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек.
Хотя памятник все еще на месте, участники акции протеста оставили на нем надписи. На статуе появились такие лозунги, как Black Lives Matter, а также призыв к "деколонизации" Чикаго.
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Волна попыток сноса и осквернения памятников историческим деятелям, причастным к колонизации, пришла из США, в ряде штатов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
157145219
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧикагоСШАВ мире
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