В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

По сообщению газеты, инцидент произошел в пятницу вечером. Большая группа людей собралась в Грант-Парке, где расположен монумент, примерно в 16:20 по местному времени. По данным издания, в какой-то момент протестующие держались за концы веревки, накинутой на статую.

По данным изданий, протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те, в свою очередь, применили в отношении участников акции дубинки. Демонстрантов удалось оттеснить от статуи к 20:30 по местному времени. Сообщается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, правоохранители задержали по меньшей мере 12 человек.