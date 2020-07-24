Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ограничения на прилет отменяются для Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону, раньше для столицы было ограничение в 500 человек в сутки, для регионов – 200, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, восстановление регулярного авиасообщения планируется из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
"Для этих городов отменяются ограничения, которые ранее применялись для прилета: 500 (человек) в московский транспортный узел в сутки и 200 - в региональные города", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Она уточнила, что для других городов по-прежнему будет действовать ограничение в 200 человек.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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