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Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону
Ограничения на прилет отменяются для Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону, раньше для столицы было ограничение в 500 человек в сутки, для регионов – 200,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Ограничение на прилет отменили в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону

14:09 24.07.2020 (обновлено: 14:14 24.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ограничения на прилет отменяются для Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону, раньше для столицы было ограничение в 500 человек в сутки, для регионов – 200, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, восстановление регулярного авиасообщения планируется из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
"Для этих городов отменяются ограничения, которые ранее применялись для прилета: 500 (человек) в московский транспортный узел в сутки и 200 - в региональные города", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Она уточнила, что для других городов по-прежнему будет действовать ограничение в 200 человек.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваМоскваРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Санкт-ПетербургОбщество
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