https://ria.ru/20200724/1574861546.html
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку до 4,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:56
2020-07-24T14:13
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200717/1574474014.html
https://ria.ru/20200711/1574189681.html
yu yu
Забавно на это наблюдать. Сейчас эта ставка ни на что не влияет и ничего не отражает. Инфляция как высокой была так и осталась. Это видно всем. Кредитоспособных заёмщиков нет !
66
Радик Сафаргалиев
Все надо делать вовремя и в рамках хотя бы какой то внятной экономической стратегии. Сама по себе ставка рефинансирования не есть какая то волшебная палочка при помощи которой чудесным образом решаются экономические проблемы России. В данный же момент она как мертвому припарка. И еще. На каком языке и для кого написана эта ахинея именуемая пресс релизом регулятора. Для того, что бы написать кратко, понятно и на русском языке, надо для начала самому ясно понимать смысл происходящего в экономике России.
64
66
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Центробанк
снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.
"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — говорится в пресс-релизе
регулятора.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку
сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5 процента годовых.
Целесообразность дальнейшего снижения регулятор намерен оценивать на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, ожидали очередного снижения, однако не могли прийти к единому мнению, будет это только 25 базисных пунктов или сразу 50. В пользу снижения, по их словам, свидетельствовали такие факторы, как отклонение инфляции вниз от цели в четыре процента, низкий потребительский спрос и слабые темпы восстановления экономики. Некоторые аналитики не исключали, что регулятор может сохранить ставку.
Рубль спокойно отреагировал на решение Центробанка. К 13:40 мск курсы доллара и евро повышались на 14 копеек: американская валюта достигла 71,61 рубля, а европейская — 83,01 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,09 процента, до 2849,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65 процента, до 1253,39 пункта.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.