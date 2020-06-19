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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:20
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572731586.html
Ну да в Англии эта ставка сейчас 0.1 % . Где 4,5% , а где 0,1% .
45
Короче, мы все умрём, но прежде чем умереть, система *Периметр* гарантированно уничтожит планету. Работаем дальше))
37
43
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/14/1555571475_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2f901279c40a867f6439d302db43328c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

13:31 19.06.2020 (обновлено: 14:20 19.06.2020)
27590
© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.
После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее такой вариант рассматривался.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт из-за необходимости скорейшего восстановления экономики.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Здание Центрального банка РФ
10 июня, 11:08
Может быть ниже. В ЦБ описали возможное будущее ключевой ставки
298132241056
Обсудить 43
Эльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Ну да в Англии эта ставка сейчас 0.1 % . Где 4,5% , а где 0,1% .
19 июня, 13:35
freizdorf
18040022
Короче, мы все умрём, но прежде чем умереть, система *Периметр* гарантированно уничтожит планету. Работаем дальше))
19 июня, 13:40
РКРома Квакин
62010010
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