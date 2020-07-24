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В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть
В храмах Черногории в пятницу звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в Стамбуле в мечеть, сообщили РИА Новости в митрополии Черногорско-Приморской (СПЦ)... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:50
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В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть

13:38 24.07.2020 (обновлено: 13:50 24.07.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичОстров Святой Стефан в Черногории
Остров Святой Стефан в Черногории
© РИА Новости / Ольга Липич
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. В храмах Черногории в пятницу звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в Стамбуле в мечеть, сообщили РИА Новости в митрополии Черногорско-Приморской (СПЦ) Сербской православной церкви.
В Сербии и Черногории, которые с переменным успехом боролись с османским владычеством на Балканах с XIV по XX века, новость об изменении статуса и первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс. Патриарх Сербский Ириней еще 13 июля призвал власти Турции оставить объект в качестве музея с возможностью проведения как христианских, так и исламских религиозных служб.
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В четверг Митрополия Черногорско-Приморская (СПЦ) сообщила, что в пятницу в приходских и монастырских храмах страны пройдут литургии, на вечерних службах прочитают особый акафист и будут звонить в колокола "в связи с новым изменением христианской религиозной идентичности и назначения великой церкви Святой (Агиа) Софии премудрости Божией в Царьграде (Стамбуле)".
"Литургии были проведены утром, как и планировалось во всех храмах. Митрополит Амфилохий возглавил службу в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице. Насколько нам известно, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий отслужил литургию в монастыре Джурджеви Ступови в Беране", - сообщили агентству в митрополии.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Храм Святой Софии - Айя-София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 11:47
Доступа нет. Желающие не могут попасть в район Айя-Софии в Стамбуле
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Религия и мировоззрениеРелигияПатриарх Сербский ИринейНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОПодгорица (город)
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