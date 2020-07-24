В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. В храмах В храмах Черногории в пятницу звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в Стамбуле в мечеть, сообщили РИА Новости в митрополии Черногорско-Приморской (СПЦ) Сербской православной церкви.

В Сербии и Черногории, которые с переменным успехом боролись с османским владычеством на Балканах с XIV по XX века, новость об изменении статуса и первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс. Патриарх Сербский Ириней еще 13 июля призвал власти Турции оставить объект в качестве музея с возможностью проведения как христианских, так и исламских религиозных служб.

В четверг Митрополия Черногорско-Приморская (СПЦ) сообщила, что в пятницу в приходских и монастырских храмах страны пройдут литургии, на вечерних службах прочитают особый акафист и будут звонить в колокола "в связи с новым изменением христианской религиозной идентичности и назначения великой церкви Святой (Агиа) Софии премудрости Божией в Царьграде (Стамбуле)".

"Литургии были проведены утром, как и планировалось во всех храмах. Митрополит Амфилохий возглавил службу в соборном храме Воскресения Христова в Подгорице. Насколько нам известно, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий отслужил литургию в монастыре Джурджеви Ступови в Беране", - сообщили агентству в митрополии.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.