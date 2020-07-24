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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, москва, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, санкт-петербург, общество

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

13:29 24.07.2020 (обновлено: 15:21 24.07.2020)
335165
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сказал Мишустин на совещании в правительстве РФ.
По его словам, это решение также позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа.
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