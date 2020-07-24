Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон

После резкого роста заболеваемости COVID-19 в Британии весной летом количество заражений начало снижаться, однако в последнее время наметился обратный рост. Часть экспертов прогнозирует "вторую волну" заболеваемости осенью-зимой этого года, власти не делали прогнозов. В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывает вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года.

"К середине следующего года страна оставит позади коронавирус. Но я должен быть откровенным: я все еще думаю, что впереди нас ждут трудные времена в борьбе с вирусом. Нас ждут тяжелые времена в экономике. Но я ни капли не сомневаюсь в том, что все мы, наша страна справимся с этим и станем еще сильнее", - сказал Джонсон, посетивший в пятницу утром одну из лондонских поликлиник.

По словам премьера, несмотря на некоторое снижение количества заражений, коронавирус еще может вернуться.

Джонсон встретился с врачами и медсестрами, обсудил с ними вопросы вакцинации населения и важность поддержания здорового образа жизни, в частности, борьбу с лишним весом.

"Снижение веса – это, честно говоря, один из способов, которым вы можете понизить риск, который исходит от COVID-19, и это способ укрепить общее здоровье. Я призываю людей снижать вес – меньше есть и больше заниматься физкультурой. Я так потерял шесть с лишним килограммов", - сказал премьер, отметив, что представит национальный план по борьбе с ожирением на предстоящей неделе.

Выслушав рассказ одной из медсестер о вакцинации в ее поликлинике, Джонсон заявил, что делать прививки нужно всем, так как они помогают избежать многих опасных заболеваний.

"Эти антипрививочники… Они чокнутые, они чокнутые", - воскликнул премьер.