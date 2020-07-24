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Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус
Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:28
коронавирус covid-19
борис джонсон
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, борис джонсон, в мире

Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус

13:28 24.07.2020
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
После резкого роста заболеваемости COVID-19 в Британии весной летом количество заражений начало снижаться, однако в последнее время наметился обратный рост. Часть экспертов прогнозирует "вторую волну" заболеваемости осенью-зимой этого года, власти не делали прогнозов. В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывает вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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"К середине следующего года страна оставит позади коронавирус. Но я должен быть откровенным: я все еще думаю, что впереди нас ждут трудные времена в борьбе с вирусом. Нас ждут тяжелые времена в экономике. Но я ни капли не сомневаюсь в том, что все мы, наша страна справимся с этим и станем еще сильнее", - сказал Джонсон, посетивший в пятницу утром одну из лондонских поликлиник.
По словам премьера, несмотря на некоторое снижение количества заражений, коронавирус еще может вернуться.
Джонсон встретился с врачами и медсестрами, обсудил с ними вопросы вакцинации населения и важность поддержания здорового образа жизни, в частности, борьбу с лишним весом.
"Снижение веса – это, честно говоря, один из способов, которым вы можете понизить риск, который исходит от COVID-19, и это способ укрепить общее здоровье. Я призываю людей снижать вес – меньше есть и больше заниматься физкультурой. Я так потерял шесть с лишним килограммов", - сказал премьер, отметив, что представит национальный план по борьбе с ожирением на предстоящей неделе.
Выслушав рассказ одной из медсестер о вакцинации в ее поликлинике, Джонсон заявил, что делать прививки нужно всем, так как они помогают избежать многих опасных заболеваний.
"Эти антипрививочники… Они чокнутые, они чокнутые", - воскликнул премьер.
Позже Джонсон написал в Twitter, что правительство расширяет программу вакцинации населения от гриппа. Бесплатные прививки получат ученики некоторых классов школ и люди в возрасте от 50 до 64 лет, которые числятся в списках особо уязвимых пациентов с сопутствующими заболеваниями.
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Коронавирус COVID-19Борис ДжонсонВ мире
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