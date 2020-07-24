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Совфед одобрил закон о криптовалютах и цифровых финансовых активах
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:57
россия
совет федерации рф
экономика
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россия, совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил закон о криптовалютах и цифровых финансовых активах

12:57 24.07.2020
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа за товары и услуги в России.
Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
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Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки, биржи и иные юрлица, которые для этого должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.
Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России, пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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Согласно принятому закону, российские физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.
При этом в закон не вошли такие понятия, как "токен" и "майнинг". Как пояснял Аксаков РИА Новости, более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.
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