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Совфед одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Совет Федерации на итоговом заседании в пятницу одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:55
михаил мишустин
антон силуанов
совет федерации рф
владимир путин
экономика
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михаил мишустин, антон силуанов, совет федерации рф, владимир путин, экономика

Совфед одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли

12:55 24.07.2020
96
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на итоговом заседании в пятницу одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ.
Президент России Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
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Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.
Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.
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Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе кабмина в 2019 году, сказал, что в России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.
Кроме того, закон позволит физлицам, находившимся в РФ в этом году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.
Норма, касающаяся резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.
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Михаил МишустинАнтон СилуановСовет Федерации РФВладимир ПутинЭкономика
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